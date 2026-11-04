سازمان هواشناسی نسبت به تشدید بارش باران و رعدوبرق در ۲۰ استان، کاهش محسوس دما در ۲۸ استان و افزایش ارتفاع موج در دریای خزر هشدار داد.

به گزارش ایسنا سازمان هواشناسی با صدور هشدار سطح نارنجی با اشاره به تشدید فعالیت سامانه بارشی آورده است: بارش باران، رعدوبرق، در نقاط مرتفع بارش برف، وزش باد شدید، در نواحی مستعد با گردوخاک و کاهش محسوس دما پنجشنبه (۱۴ آبان) در چهارمحال‌وبختیاری، کهگیلویه‌وبویراحمد، خوزستان، ایلام، شرق لرستان، کرمانشاه و گیلان و جمعه (۱۵ آبان) در چهارمحال‌وبختیاری، کهگیلویه‌وبویراحمد، خوزستان، شرق و جنوب لرستان، ایلام، گیلان و شمال استان‌های تهران، البرز، قزوین، آذربایجان‌غربی و آذربایجان‌شرقی پیش‌بینی می‌شود.

حاکمیت این شرایط جوی شنبه (۱۶ آبان) در چهارمحال‌وبختیاری، کهگیلویه‌وبویراحمد، خوزستان، لرستان، کرمانشاه، ایلام، تهران، قزوین، البرز، آذربایجان‌ربی، کردستان و غرب اصفهان و یکشنبه (۱۷ آبان) در ایلام، کرمانشاه، چهارمحال‌وبختیاری، کهگیلویه‌وبویراحمد، شمال فارس، شمال بوشهر، نیمه شرقی و نیمه شمالی خوزستان، جنوب و غرب اصفهان، کردستان، جنوب آذربایجان‌غربی، شمال استان‌های تهران، البرز، قزوین و زنجان و ارتفاعات استان‌های اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان و نیمه شرقی آذربایجان شرقی پیش‌بینی می‌شود.

از اثرات این مخاطره جوی می‌توان به اختلال در حمل‌ونقل و تردد، جاری‌شدن سیلاب، در ارتفاعات بارش برف، بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه‌ها، آب‌گرفتگی معابر، اختلال در ناوگان حمل‌ونقل، لغزندگی محورهای مواصلاتی، کاهش شعاع دید، صاعقه، وزش باد شدید موقتی، احتمال شکستن درختان کهنسال و فرسوده، سقوط سنگ و اشیاء از ارتفاعات، خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی، در نقاط سردسیر احتمال قطعی حامل های انرژی و احتمال یخ‌زدگی لوله‌های آب و تأسیسات اشاره کرد.

سازمان هواشناسی نسبت به احتیاط در ترددهای جاده‌ای، خودداری از اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها، پرهیز از سفرهای غیر ضروری، خودداری از فعالیت‌های طبیعت‌گردی و جابه‌جایی عشایر، احتیاط در فعالیت‌های عمرانی، آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی، آمادگی راهداری و بازگشایی دهانه پل‌ها و کانال‌ها در محورهای مواصلاتی بین‌شهری و آمادگی برای برف‌روبی در مناطق کوهستانی برفگیر، آمادگی شهرداری‌ها برای پاک‌سازی کانال‌ها و آبروها، تمهیدات لازم جهت جلوگیری از خسارت ناشی از وزش باد شدید، احتیاط در عبور و مرور و عدم پارک خودرو در اطراف ساختمان‌های نیمه‌کاره و درختان کهنسال و فرسوده و مدیریت بهینه در مصرف انرژی به‌ویژه برق و گاز توصیه می‌کند.

کاهش محسوس دما در ۲۸ استان

سازمان هواشناسی با صدور هشدار کشاورزی سطح نارنجی آورده است: بارش باران، رعدوبرق، در نواحی سردسیر برف و کاهش محسوس دما پنجشنبه در چهارمحال‌وبختیاری، کهگیلویه‌وبویراحمد، خوزستان، ایلام، کرمانشاه، شمال فارس، جنوب و غرب اصفهان، نیمه غربی کردستان، جنوب استان‌های همدان و مرکزی و شمال استان‌های آذربایجان‌شرقی، آذربایجان‌غربی، اردبیل، البرز، قزوین و تهران و جمعه در خوزستان، چهارمحال‌وبختیاری، کهگیلویه‌وبویراحمد، ایلام، لرستان، مرکزی، همدان، شمال استان‌های بوشهر و فارس، جنوب و غرب اصفهان، کردستان، کرمانشاه، آذربایجان‌شرقی، آذربایجان‌غربی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، شمال استان‌های البرز، تهران و قزوین، زنجان، خراسان‌رضوی، شمال خراسان‌جنوبی پیش‌بینی می‌شود.

این شرایط جوی شنبه در چهارمحال‌وبختیاری، کهگیلویه‌وبویراحمد، خوزستان، ایلام، لرستان، کرمانشاه، کردستان، همدان، مرکزی، اصفهان، نیمه شمالی فارس، شمال بوشهر، تهران، قم، البرز، قزوین، زنجان، آذربایجان‌غربی، آذربایجان‌شرقی، شمال و غرب سمنان و ارتفاعات گیلان و مازندران و یکشنبه در خوزستان، چهارمحال‌و‌بختیاری، کهگیلویه‌وبویراحمد، لرستان، ایلام، کرمانشاه، کردستان، آذربایجان‌شرقی، آذربایجان‌غربی، تهران، البرز، قزوین، زنجان، مرکزی، همدان، اصفهان، قم، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، نیمه شمالی استان‌های بوشهر و فارس، یزد، خراسان‌شمالی، شمال خراسان‌رضوی و شمال سمنان رخ خواهد داد.

افزایش ارتفاع موج در دریای خزر

سازمان هواشناسی با صدور هشدار دریایی سطح نارنجی آورده است: افزایش بیشینه سرعت وزش باد لحظه‌ای در محدوده ۲۴ تا ۳۶ نات و افزایش بیشینه ارتفاع امواج دریا به بیش از ۲.۵ متر در مناطق ساحلی و دور از ساحل و رگبار باران و رعدوبرق پنجشنبه تا شنبه در نواحی ساحلی و دور از ساحل استان‌های گیلان، مازندران و دور از ساحل استان گلستان در دریای خزر و یکشنبه و دوشنبه در نواحی ساحلی و دور از ساحل استان‌های گیلان، مازندران و گلستان در دریای خزر دور از انتظار نیست.

از نزدیک ‌شدن به رودها بپرهیزید

سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور نیز گفت: پیرو هشدارهای صادره از سوی سازمان هواشناسی، سامانه بارشی فراگیر از روز پنجشنبه ۱۴ آبان از مناطق غربی وارد کشور خواهد شد و فعالیت آن تا روز دوشنبه ۱۸ آبان در استان‌های مختلف ادامه می‌یابد.

به گزارش ایرنا، امید محترمی ادامه داد: با توجه به پیش‌بینی بارش‌های سنگین و احتمال صدور هشدارهای سطح نارنجی و قرمز، تدابیر پیشگیرانه و مقابله‌ای در بالاترین سطح اتخاذ شده است.

محترمی در باره کانون‌های پرخطر و هشدار وقوع سیلاب اظهار داشت: بارش‌های بسیار گسترده در نیمه شمالی خوزستان، جنوب لرستان، چهارمحال‌وبختیاری، کهگیلویه‌وبویراحمد، غرب اصفهان و مناطقی از استان‌های تهران، البرز و قزوین به وقوع خواهد پیوست.

وی ادامه داد: احتمال ثبت بارش تا مرز ۴۰۰ میلی‌متر در برخی نقاط مرتفع و کوهستانی وجود دارد و وقوع قطعی سیلاب در کانون‌های اصلی بارش و احتمال طغیان رودخانه‌ها در سایر استان‌های متأثر وجود خواهد داشت.

سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور در توصیه‌های ایمنی به هم‌وطنان گفت: اجتناب جدی از تردد، توقف و اتراق در حاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها و بستر آبراه‌ها و نیز توجه دقیق به دستورالعمل‌ها و هشدارهای ابلاغی از سوی ستادهای مدیریت بحران استانی مورد تأکید است.