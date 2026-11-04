مدیرعامل شرکت واگن‌سازی شهر تهران از برنامه‌ریزی برای آماده‌سازی و تحویل سه قطار در سال جاری خبر داد و گفت: در پروژه قطار ملی، تاکنون نزدیک به ۶۰ درصد داخلی‌سازی محقق شده است.

علیرضا شیخ طاهری در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به برنامه‌ریزی انجام‌شده برای تحویل قطارهای جدید در سال جاری، اظهار داشت: امسال برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا ان‌شاءالله سه قطار را آماده و تحویل دهیم. این اقدام از محل قرارداد قطار ملی انجام خواهد شد.

شیخ طاهری با اشاره به هدف‌گذاری انجام‌شده برای داخلی‌سازی قطار ملی افزود: هدف‌گذاری این پروژه، داخلی‌سازی ۸۵ درصدی است که در حال حاضر نزدیک به ۶۰ درصد آن محقق شده و این میزان به‌‌تدریج افزایش پیدا می‌کند. وی با اشاره به قرارداد ساخت واگن‌های داخلی ادامه داد: این پروژه ذیل قرارداد ساخت ۱۱۳ دستگاه واگن داخلی است و این قرارداد سه‌‌ساله است که از مجموع آن، دو قطار یعنی ۱۴ دستگاه واگن در سال گذشته تحویل داده شد و امسال نیز سه قطار، معادل ۲۱ دستگاه، تحویل داده خواهد شد.

مدیرعامل شرکت واگن‌سازی شهرداری تهران با بیان اینکه تولید این قطارها انجام شده است، گفت: دو قطار چینی تولید و تست آن نیز انجام شده و در حال حاضر منتظر مساعد شدن شرایط حمل‌ونقل دریایی برای انتقال آنها هستیم؛ چراکه امکان حمل قطارهای چینی فقط از طریق کشتی وجود دارد. پس از این، به مرور قطارهای چینی وارد کشور می‌شوند.