زوج‌های نابارور می‌توانند با استفاده از حمایت‌های بیمه سلامت، بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های تشخیص و درمان ناباروری را کاهش دهند.

به گزارش خبرگزاری فارس، هزینه‌های سنگین درمان ناباروری برای بسیاری از زوج‌ها به یکی از موانع جدی در مسیر فرزندآوری تبدیل شده است؛ هزینه‌هایی که گاهی به دلیل طولانی بودن دوره درمان و نیاز به استفاده از روش‌های تخصصی، فشار اقتصادی قابل توجهی بر خانواده‌ها تحمیل می‌کند. در چنین شرایطی، پوشش بیمه‌ای خدمات تشخیصی و درمانی ناباروری می‌تواند بخشی از این بار مالی را کاهش دهد. بر اساس ضوابط اعلام‌شده، بیمه سلامت خدمات متنوعی را در حوزه تشخیص و درمان ناباروری با شرایط و درصدهای مشخص تحت پوشش قرار داده است.

بر اساس تعریف ارائه‌شده در دستورالعمل بیمه سلامت، زوج نابارور به زوجی گفته می‌شود که پس از یک سال ازدواج، بدون استفاده از روش‌های پیشگیری، صاحب فرزند نشده باشند. البته برای زنان بالای ۳۵ سال، این مدت به شش ماه کاهش می‌یابد و در صورت عدم بارداری پس از این دوره، امکان تشخیص ناباروری وجود دارد.

مراحل دریافت حمایت بیمه‌ای چیست؟

زوجین برای استفاده از حمایت‌های بیمه‌ای ابتدا باید به پزشک مراجعه کنند تا وضعیت ناباروری آنان بررسی و تشخیص داده شود. پس از تأیید پزشک معالج، پرونده برای بررسی به کارشناسان اداره کل بیمه سلامت استان ارجاع می‌شود و پس از تأیید و نشان‌دار شدن زوجین، امکان دریافت خدمات تشخیصی و درمانی فراهم خواهد شد.

دامنه خدمات تحت پوشش بیمه سلامت تنها به اقدامات اولیه تشخیصی محدود نمی‌شود، بلکه آزمایش‌های مرتبط، سونوگرافی، رادیوگرافی، رادیولوژی و داروهای موردنیاز برای تشخیص و درمان ناباروری را نیز در بر می‌گیرد.

همچنین روش‌های تخصصی درمان ناباروری از جمله لقاح مصنوعی (IVF)، تلقیح داخل رحمی (IUI)، میکرواینجکشن (ICSI)، انتقال جنین فریز‌شده (FET)، رحم اجاره‌ای و جنین اهدایی نیز مطابق ضوابط تعیین‌شده در فهرست خدمات حمایتی قرار دارند.

بیمه سلامت چه میزان از هزینه‌های درمان را

پرداخت می‌کند؟

یکی از مهم‌ترین بخش‌های این حمایت، میزان تعهد بیمه در مراکز مختلف درمانی است. بر این اساس، در مراکز دولتی ۹۰ درصد تعرفه دولتی تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد. در مراکز عمومی غیردولتی نیز پوشش بیمه‌ای بر مبنای ۹۰ درصد تعرفه دولتی محاسبه می‌شود.

همچنین در مراکز خصوصی و خیریه، معادل

۷۰ درصد تعرفه مصوب مربوط به این مراکز تحت پوشش سازمان بیمه سلامت قرار می‌گیرد.

زنان تا ۴۹ سال مشمول حمایت بیمه‌ای هستند

مطابق ضوابط اعلام‌شده، زنان نابارور تا سن ۴۹ سال تمام امکان مراجعه و دریافت خدمات را دارند و برای مردان محدودیت سنی در نظر گرفته نشده است. این موضوع می‌تواند دامنه دسترسی زوجین واجد شرایط به خدمات درمان ناباروری را افزایش دهد.

هزینه درمان در مراکز غیرطرف قرارداد هم

قابل پیگیری است

در صورتی که زوجین خدمات درمانی خود را در مراکز غیرطرف قرارداد دریافت کنند، می‌توانند با مراجعه به اداره کل بیمه سلامت استان و ارائه مستندات و مدارک پزشکی و درمانی، مطابق ضوابط مربوطه برای دریافت خسارت درمان اقدام کنند.

با توجه به هزینه‌بر بودن بسیاری از روش‌های درمان ناباروری، گسترش پوشش بیمه‌ای این خدمات می‌تواند نقش مؤثری در کاهش فشار اقتصادی خانواده‌ها داشته باشد. آگاهی زوجین از شرایط تشخیص، مراحل نشان‌دار شدن، خدمات تحت پوشش و میزان تعهدات بیمه سلامت نیز اهمیت زیادی دارد؛ چراکه اطلاع‌رسانی دقیق درباره این ظرفیت‌ها می‌تواند مسیر استفاده از حمایت‌های موجود را برای خانواده‌های متقاضی هموارتر کند.