پرونده مربوط به شهدای شورای عالی دفاع و ناو دنا با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد

دادستان عمومی و انقلاب تهران از صدور ۲۳۴ فقره کیفرخواست در پرونده‌های کیفری حوزه جنگ و ارسال آنها به دادگاه خبر داد.

علی صالحی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری با اشاره به فرمایش رهبر شهید انقلاب اسلامی در دیدار با مسئولان عالی قوه قضائیه مبنی بر اینکه یقه این جنایتکاران را بگیرید حتی اگر ۲۰ سال طول بکشد، اظهار داشت: در اجرای منویات امام و قائد عظیم‌الشأن شهیدمان و دستور اکید ریاست قوه قضائیه، دادسرای تهران مأمور رسیدگی به پرونده‌های کیفری در حوزه جنگ در سراسر کشور شد.

صالحی افزود: در این راستا جلسات متعددی برگزار شد، مقدمات لازم فراهم و هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌هایی که در این حوزه فعالیت داشتند و همچنین با ضابطان قضایی انجام گرفت. این پرونده‌ها به‌صورت جدی در دادسرای ویژه مورد رسیدگی قرار گرفت و اکنون بالغ بر ۲۳۴ فقره کیفرخواست صادر و جهت رسیدگی به دادگاه ارسال شده است.

رسیدگی ویژه به پرونده‌های کلیدی

وی در تشریح مهم‌ترین پرونده‌های رسیدگی‌شده، گفت: با توجه به اینکه تأسیسات هسته‌ای کشور در نطنز و فوردو در خردادماه و اسفندماه ۱۴۰۴ مورد اصابت قرار گرفت، این پرونده به صورت ویژه رسیدگی شد و برای عوامل و کسانی که در این رابطه نقش داشتند، کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه ارسال شد.

دادستان تهران ادامه داد: در رابطه با پرونده پل B1 کرج نیز علیه سران رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد. پرونده ورزشگاه شهر لامرد نیز که مورد مطالبه مردم متدین و انقلابی بود، منتهی به صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست شد.

صالحی افزود: پرونده مربوط به شهادت فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، پرونده مربوط به اماکن، تجهیزات و امکانات فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، و پرونده مربوط به زندان اوین نیز با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است.

وی با اشاره به پرونده شهادت شهید لاریجانی و همراهانش اظهار داشت: در این پرونده قرار جلب به دادرسی صادر شده و کیفرخواست آن طی یکی دو روز آینده صادر خواهد شد.

دادستان تهران یادآور شد: پرونده مربوط به شهدای شورای عالی دفاع و ناو دنا نیز با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد.

صالحی همچنین از صدور کیفرخواست و ارسال پرونده مربوط به شکایت ارتش جمهوری اسلامی درخصوص اماکن مورد اصابت قرار گرفته و شهدای گران‌قدر ارتش به دادگاه خبر داد.

رسیدگی به پرونده‌های جنگ ۱۲روزه و ۴۰روزه

وی در پاسخ به پرسشی درباره دامنه پرونده‌ها، گفت: رسیدگی صرفاً متمرکز بر جنگ ۴۰روزه نیست و پرونده‌های مرتبط با جنگ ۱۲روزه نیز در دستور کار ما قرار دارد. با قاطعیت، سرعت و دقت و در چارچوب قوانین، پرونده‌ها را رسیدگی کرده و به دادگاه ارسال کرده‌ایم و رسیدگی به پرونده‌های سراسری کشور در این حوزه ادامه دارد.

دادستان تهران درباره شیوه اطلاع‌رسانی به طرف دوم پرونده، از جمله آمریکا، اظهار داشت: همه اقدامات ما با رعایت دقیق قوانین و مقررات و در چارچوب قانون بوده است. درخصوص سایر پرونده‌ها نیز هر اقدامی که لازم باشد، چارچوب قوانین و مقررات کاملاً رعایت خواهد شد. صالحی با تأکید بر عادلانه بودن فرایند قضاوت، از پیگیری جدی و قانونی همه پرونده‌های مرتبط با جنایات جنگی و تجاوز به تأسیسات و اماکن کشور در دادسرای تهران خبر داد.