اطلاعیه مرکز رسانه قوه قضائیه درباره برخی ویدیوهای جعلی و برساخته‌ هوش مصنوعی

مرکز رسانه قوه قضائیه به‌دنبال انتشار برخی ویدیو‌های جعلی و برساخته هوش مصنوعی از زبان رئیس قوه قضائیه، اطلاعیه صادر کرد.

به‌دنبال انتشار برخی ویدیو‌های جعلی و برساخته هوش مصنوعی که در آن با تصویرسازی، از زبان حجت‌الاسلام‌ والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، به دروغ ادعا‌هایی کذب مطرح شده؛ مرکز رسانه قوه قضائیه، اطلاعیه‌ای صادر کرد.

در این اطلاعیه آمده است:

این روز‌ها سه‌گانه‌ جنگ ترکیبی دشمن عبارت است از: جعل صدا، جعل تصویر، جعل اعتماد. در روز‌های اخیر، برخی روایت‌های ساختگی و مجعول، بر بستر شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که استناد این روایت‌ها، ویدیو‌هایی جعلی و برساخته هوش مصنوعی است که مجعول بودن آنها آشکار و مُبرهن است. در این ویدیوها، با تصویرسازی، از زبان حجت‌الاسلام‌ والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، به دروغ ادعا‌هایی عجیب و سؤال‌برانگیز مطرح شده است. در یک نمونه از این جعلیات، در مورد برداشت از حساب‌های مردم برای مصارف عمومی، مطالبی به کلی کذب، جعل شده است.

پُر واضح است درخصوص مصداق فوق‌الذکر، نه چنین سخنانی گفته شده است، نه چنین تصمیمی وجود دارد، نه چنین طرحی در هیچ نهاد قانونی کشور در دست بررسی است. ایضاً مواضع رئیس قوه قضائیه نیز برای قاطبه‌ مردم ایران شناخته شده است و مضمون و محتوای جعلی مندرج در آن ویدیوی ساختگی، کمترین نسبتی با مواضع و دیدگاه رئیس دستگاه قضا ندارد.

آنچه در ویدیوی مورد اشاره، تصویرسازی شده، محصول ابزار‌های تولید محتوای مصنوعی است و نه هر کارشناس فنی که هر مخاطب عادی‌ای نیز با یک‌بار دیدن این کلیپ، به جعلی‌بودن و اصطلاحاً هوش مصنوعی بودن آن پی می‌برد.

بدون‌ تردید، دشمن در جنگ ترکیبی و عملیات روانی و ادراکی خود، امید زیادی به ساخت چنین ویدیو‌های جعلی و مبتنی بر هوش مصنوعی، بسته

است.

همچنین قابل ذکر است که به‌طور قطع، اموال و دارایی‌های مردم، در پناه و حمایت قانون است و قوه قضائیه با جدیت و اهتمام از حقوق آحاد جامعه صیانت می‌کند.»