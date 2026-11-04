زنگ استکبار ستیزی در مدارس سراسر کشور نواخته شد

آیین نواخته ‌شدن زنگ استکبارستیزی، صبح چهار‌شنبه ۱۳ آبان، با حضور وزیر آموزش‌وپرورش، در یکی از مدارس تهران و همزمان در مدارس سراسر کشور برگزار شد.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی وزارت آموزش‌وپرورش، آیین نواخته ‌شدن زنگ استکبارستیزی صبح دیروز، چهار‌شنبه ۱۳ آبان، با حضور علیرضا کاظمی، وزیر آموزش‌وپرورش، در مدرسه دخترانه نرجس منطقه ۶ تهران برگزار شد. زنگ استکبارستیزی همزمان با این مراسم در مدارس سراسر کشور نیز نواخته شد.

آینده ایران با دستان توانمند دانش‌آموزان

ساخته می‌شود

وزیر آموزش‌وپرورش در آیین نواختن زنگ استکبارستیزی با تأکید بر نقش‌آفرینی دانش‌آموزان در پاسداری از استقلال و پیشرفت کشور، علم‌آموزی، تقویت ایمان، آگاهی، وحدت و مسئولیت‌پذیری را از مهم‌ترین الزامات مقابله با زیاده‌خواهی‌های دشمنان دانست و گفت: آینده ایران در دستان دانش‌آموزان است و آنان باید با تلاش علمی و حضور فعال در عرصه‌های مختلف، از عزت و سربلندی میهن پاسداری کنند.

علیرضا کاظمی با بیان این‌که ملت ایران در برابر فشارهای دشمنان ایستادگی کرده است، افزود: دشمنان در برابر اراده ملت ایران، دانش‌آموزان و دانشجویان این سرزمین با مقاومت و ایستادگی روبه‌رو شده‌اند و به همین دلیل، بار دیگر با اقدامات خصمانه و جنگی وحشیانه تلاش کردند اراده ملت ایران را تضعیف کنند.

وی با اشاره به شهادت دانش‌آموزان مظلوم میناب و لامرد و دیگر شهدای کشور در جریان جنگ، اظهار کرد: ما در این ایام بار دیگر باورها و اراده خود را فریاد می‌زنیم و اعلام می‌کنیم همان دانش‌آموزان سال ۱۳۵۷ و دانشجویان سال ۱۳۵۸ هستیم و در برابر هرگونه زورگویی و زیاده‌خواهی ایستادگی خواهیم کرد.

دانش‌آموزان

میراث‌دار ۳۶ هزار شهید دانش‌آموز هستند

کاظمی با تأکید بر مسئولیت سنگین نسل نوجوان در قبال آینده کشور، خطاب به دانش‌آموزان، گفت: شما میراث‌دار ۳۶ هزار دانش‌آموز شهیدی هستید که در برابر دشمن ایستادگی کردند و همچنین میراث‌دار دانش‌آموزان مظلوم میناب و لامرد هستید؛ بنابراین مسئولیت مهمی در پاسداری از آرمان‌ها، استقلال و پیشرفت ایران برعهده دارید.

وی با بیان این‌که دشمنان پیشرفت و قدرتمند شدن ایران را برنمی‌تابند، افزود: دشمن نمی‌خواهد ایران پیشرفت کند، توسعه یابد و به قدرتی مستقل تبدیل شود؛ زیرا می‌داند دانش‌آموزان ایران از استعداد، توانمندی و اراده لازم برای ساختن آینده‌ای قدرتمند برخوردارند.

توضیحات وزیر درباره اختلال سامانه رأی‌گیری مجلس و کارت زرد نمایندگان

وزیر آموزش‌وپرورش همچنین در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران، درباره جلسه روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی و حواشی مربوط به آرای نمایندگان توضیح داد: در جریان این جلسه، سامانه رأی‌گیری نمایندگان با اختلال مواجه شد و حدود ۴۵ تا ۵۰ نفر از نمایندگان نتوانستند رأی خود را در سامانه ثبت کنند.

کاظمی افزود: در این جلسه ۱۱۳ نماینده رأی موافق و ۷۶ نماینده رأی مخالف ثبت کردند، اما برخی رسانه‌ها در انتشار آمار آرا دچار اشتباه شدند و تعداد آرای موافق را به‌عنوان آرای مخالف اعلام کردند.

وی با تأکید بر احترام به جایگاه و تصمیم مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ما به نظر و تصمیم نمایندگان احترام می‌گذاریم و هر آنچه قانون مقرر کند، می‌پذیریم و به آن پایبند خواهیم بود. نمایندگان مجلس دغدغه‌هایی دارند که برای ما محترم است و تلاش می‌کنیم با پیگیری برنامه‌ها و اقدامات پیش‌بینی‌شده، پاسخگوی این دغدغه‌ها

باشیم.