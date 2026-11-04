نتیجه اقتدار

محمدطاهر رحیمی: «ترامپ انتخابات را به نفت ۱۰۰ دلاری باخت، اگر آن تفاهم فاجعه‌بار که نفت را به کمتر از ۸۰ دلار رساند، کماکان جاری بود، الان ترامپ مشغول جشن پیروزی بود. یعنی امام شیعه را شهید کرد، میناب و لامرد را قصابی کرد، نه‌تنها مجازات نمی‌شد بلکه پاداش هم می‌گرفت و به جای عبرت، الگوی سیاستمداران آمریکا می‌شد. اما اقتدار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در بستن تنگه هرمز و منطقه‌ای کردن جنگ، ترامپ را حتی در تگزاس و کانزاس هم مفتضحانه شکست داد تا درس عبرتی بشود برای سایر جلادان دموکرات و جمهوری‌خواه که بفهمند امنیت ایران را مخدوش کنند، نقره‌داغ می‌شوند.»

همون که رهبرم فرمود

محمدرضا علیخانی: «ترامپ شکست خورده، واکنشت چیه؟ همین که رهبرم میگه: اگر هنوز کسانی هستند که اندک امیدی به تغییر رفتار یا جابه‌جایی‌های حزبی و جناحی در نظام سلطه دارند و یا تصور می‌کنند با امتیاز دادن به آمریکا می‌توانند او را از دشمنی با ملت ایران منصرف کنند، سخت در اشتباه‌اند.»

دُرّ گران

مینا رشیدی با انتشار تصویر این جانباز نوشت: «پاهاش رو توی جبهه جا گذاشت اما با شنیدن سرود ملی همه تلاشش رو میکنه بایسته اما ... هایی مثل علی دایی و فردوسی‌پور پا رو پا میندازن و به سرود ملی بی‌حرمتی میکنن! شرف دُرّ گرانیست به هر کس ندهند...

حرف حساب

مهدی ترابیان: «شما به فردوسی‌پور و دایی نمی‌توانی بگویی چرا سرود ملی نخواندی و به احترامش مثل دیگران از جا بلند نشدی. اما به جمهوری اسلامی می‌توانی بگویی به حرمت خون آن همه شهید که پای این سرود ملی رفته، منفعت‌بردن این افراد را بگذار برای دوران حکومتی که دوستش دارند و سرودش را محترم می‌شمارند.»

بوی سوختگی

سید احسان حسینی: «آنهایی که می‌گفتند کارت تنگه هرمز سوخته، یا چین و روسیه این کارت را سوزاندند، به نتایج انتخابات آمریکا نگاه کنند. بوی سوختگی از جای دیگری می‌آید.»

ترامپ فهمید

کاربر پرمخاطب آمریکایی: «ترامپ تازه فهمیده که چرا ۷ رئیس‌جمهور قبل از او به ایران حمله نکردند.»

بازدارندگی گام به گام

کاوه عباسیان: «گوشمالی انتخاباتی متجاوزین به میهن با موفقیت انجام شد. اکنون نوبت تکمیل پروسه گوشمالی نظامی و اقتصادی آنان است، تا آنجا که دیگر هیچ بنی‌بشری حتی اندیشه حمله به ایران را هم به ذهنش راه ندهد.»