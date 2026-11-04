حسن یزدانی به رنکینگ جهانی کشتی بازگشت

با اعلام جدیدترین رنکینگ جهانی کشتی، حسن یزدانی در بین مدعیان ۹۷ کیلوگرم قرار گرفت.

با پایان مسابقات جهانی کشتی رنکینگ برترین آزادکاران جهان اعلام شد که حسن یزدانی در وزن ۹۷ کیلوگرم در رنکینگ جای گرفته است. او که در مسابقات جهانی مدال برنز گرفت در رده ششم جهان جای گرفته است. یزدانی قبلاً در ۸۶ کیلوگرم در رنکینگ قرار داشت اما بعد از ۲ سال دوری و تغییر وزن، اولین بار است که در رده‌بندی جهانی جای می‌گیرد.

وزن ۵۷ کیلوگرم: اسپنسر لی (آمریکا)، اسلام بازرگانوف (جمهوری آذربایجان)، براوو یانگ (مکزیک)

وزن ۶۱ کیلوگرم: زائور اوگویف (روسیه)، احمد محمدنژاد جوان (ایران)، زلیمخان آباکاروف (آلبانی)

وزن ۶۵ کیلوگرم: شمیل ممدوف(جمهوری آذربایجان)، سوجیت کالکال (هند)، وازگن توانیان(ارمنستان)، بو باست (آمریکا)، رحمان عموزاد(ایران)

وزن ۷۰ کیلوگرم: تولگا تومور اوچیر (مغولستان)، ارنازار اکماتالیف (قرقیزستان)، ابراهیم ابراهیموف(روسیه)

وزن ۷۴ کیلوگرم: اینالبک شریف (روسیه)، آئویاگی(ژاپن)،کایپانوف (قزاقستان)

وزن ۷۹ کیلوگرم: لوی‌هاینس (آمریکا)، جبرییل گادژیف (آذربایحان)، کادژی ماگومدوف(بلاروس)، محمد نخودی (ایران)

وزن ۸۶ کیلوگرم: ولادیمیر گامکریلیدزه(گرجستان)، آرسنی دژیوف (آذربایجان)، کایل دیک (آمریکا)

وزن ۹۲ کیلوگرم: میریانی مایسورادزه (گرجستان)، تکاکایوف (آذربایجان)، امان الله گاژی ماگجدوف (روسیه)، ترنت هیدلای(آمریکا)، امیرحسین فیروزپور(ایران)

وزن ۹۷ کیلوگرم: عبدالرشید سعداله‌یف(روسیه)، کایل اسنایدر (آمریکا)، آرش یوشیدا(ژاپن)، احمد تاج‌الدینوف(بحرین)، باراناووسکی(لهستان)، حسن یزدانی (ایران)

وزن ۱۲۵ کیلوگرم: گئورگی مشویلدیشویلی (گرجستان)، وایت هندریکسون(آمریکا)، امیرحسین زارع (ایران)

در کشتی فرنگی پیام احمدی در ۵۵ کیلوگرم سوم، علی احمدی‌وفا در ۶۰ کیلوگرم سوم، سعید اسماعیلی در ۶۷ کیلوگرم سوم، دانیال سهرابی در ۷۲ کیلوگرم دوم، علی اسکو در ۷۷ کیلوگرم سوم، غلامرضا فرخی در ۸۲ کیلوگرم چهارم، علیرضا مهمدی در ۸۷ کیلوگرم پنجم و فردین هدایتی در ۱۳۰ کیلوگرم سوم هستند.