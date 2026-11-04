رئیس فدراسیون فوتبال گفت: برنامه‌ریزی برای جام ملت‌ها را با قلعه‌نویی پیش می‌بریم.

مهدی تاج در تازه‌ترین صحبت‌های خود درباره اینکه این تعویق چه تأثیری در روند برنامه‌های تیم ملی دارد یادآور شد: امیر قلعه‌نویی تا پایان جام ملت‌های آسیا قرارداد دارد و جلسه‌ای با ایشان درباره بازی‌های فیفادی برگزار کردیم. جلسه خوبی نیز با یحیی گل‌محمدی برگزار کردیم. باید بتوانیم تیم فوتبال امید را با تیم ملی بزرگسالان را هماهنگ کنیم. مطمئن هستیم تیم ملی ما جوانگرایی جدی خواهد داشت، چون یک سال تا جام ملت‌های آسیا فرصت داریم.

وی در مورد برنامه‌های فدراسیون فوتبال برای بازی‌های تدارکاتی برای تیم‌های ملی گفت: حتماً برنامه‌ریزی خواهیم کرد. فراهم کردن بازی‌های تدارکاتی خیلی سخت شده است. هزینه‌ها نیز هنگفت است. تیم ملی فوتسال بانوان در حالی راهی چین می‌شود که 400،300 میلیون هزینه هر نفر شده است. ما در حال حاضر ۶ اردو و رویداد داریم که شامل فوتبال، فوتسال و... می‌شود. کسانی که دنبال تعطیلی کشور بودند اکنون باید شاهد حضور ۶ تیم ما در رویداد جهانی و آسیایی در حوزه فوتبال باشند. تیم‌های کشتی ما به نوعی قهرمان جهان شده‌اند که نشان‌دهنده اقتدار کشور است. تاج درباره برگزاری مسابقات جام حذفی پس از تعویق بازی‌های جام ملت‌های آسیا تصریح کرد: چون از قبل می‌دانستیم بازی‌ها به تعویق می‌افتد نامه‌ای به سازمان لیگ ارسال کردم که بازی‌های جام حذفی حتما برگزار شود.