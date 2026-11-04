جدال مهیج دو مدعی قهرمانی لیگ بسکتبال در اسلامشهر

هفته سوم رقابت‌‌های لیگ برتر بسکتبال مردان در شرایطی پنجشنبه برگزار می‌شود که تقابل طبیعت اسلامشهر و نفت آبادان، دو تیم بدون شکست این فصل، مهم‌‌ترین دیدار این هفته خواهد بود.

رقابت‌‌های لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌‌های کشور امروز پنجشنبه (۱۴ آبان) وارد هفته سوم می‌شود تا جدال تیم‌ها در این هفته برای تثبیت یا بهبود موقعیت‌شان دنبال شود.

دیدارهای این هفته در شرایطی برگزار می‌شود که تیم‌هایی مانند استقلال که مدافع عنوان قهرمانی است همراه با گلنور، رعد پدافند هوایی، نفت و گاز گچساران و مهگل البرز هنوز بردی کسب

نکرده‌اند. در حالی‌که طبیعت اسلامشهر، کاله مازندران، شهرداری گرگان و نفت آبادان تیم‌های بدون باخت هستند که با کسب دو پیروزی متوالی در جمع تیم‌‌های بالای جدول قرار دارند و رقابت نزدیکی برای تثبیت موقعیت خود دنبال می‌کنند.

بر این اساس تقابل دو تیم طبیعت و نفت آبادان می‌تواند از مهم‌ترین دیدارهای این هفته باشد. طبیعت اسلامشهر که با ۴ امتیاز صدرنشین جدول است، در سالن زنده‌‌یاد محمود مشحون میزبان نفت آبادان است.

آبادانی‌‌ها که در هفته نخست استقلالِ مدافع عنوان قهرمانی را شکست دادند نیز با ۲ برد متوالی و ۴ امتیاز در تعقیب تیم‌‌های بالانشین هستند و این دیدار می‌‌تواند نخستین تغییرات جدی را در معادلات صدر جدول رقم بزند.

برنامه کامل دیدارهای هفته سوم به این شرح است:

* طبیعت اسلامشهر.................................................... نفت آبادان (ساعت ۱۵)

* گلنور اصفهان............................................... استقلال تهران (ساعت ۱۵:۳۰)

* مهلگل البرز........................................... رعد پدافند هوائی بابل (ساعت ۱۶)

* مس رفسنجان ..............................نفت زاگرس جنوبی جهرم (ساعت ۱۶)

* شهرداری گرگان......................................... پاس کردستان (ساعت ۱۶:۳۰)

* کاله مازندران........................................... نفت و گاز گچساران (ساعت ۱۷)