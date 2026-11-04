ورود رئیس فدراسیون والیبال به پرونده جنجالی لیگ

میلاد تقوی، رئیس فدراسیون والیبال ایران به موضوع کناره‌گیری شهداب از لیگ برتر والیبال ایران واکنش نشان داد.

کار شهداب یزد در لیگ برتر والیبال ایران بیخ پیدا کرده است. این باشگاه اعلام کرده که به طور کامل از والیبال‌ کنار کشیده و در ادامه لیگ حضور پیدا نخواهد کرد. با این حال همچنان به نظر می‌رسد راه برای تغییر وضعیت و بازگشت این باشگاه پرطرفدار وجود دارد. در همین راستا میلاد تقوی، رئیس فدراسیون والیبال ایران به این موضوع واکنش نشان داده است. تقوی گفت: یک جلسه برای تیم شهداب و قزوین گذاشته شد که تیم شهداب در آن جلسه حضور پیدا نکرد. جلسه دیگری هم به صورت غیر‌ رسمی در راستای کمک به حل این مشکل به صورت حکمیتی گذاشته شد که باز هم متأسفانه شهداب در آن جلسه حضور پیدا نکرد. منطقی است با توجه به زمان بازی‌ها کمیته انضباطی نسبت به صدور رأی اقدام کرد. من بسیار امیدوارم که ما با پذیرش قانون از واکنش‌های احساسی و غیر منطقی جلوگیری بکنیم.

وی افزود: شهداب جزو تیم‌های خوب لیگ برتر و از سرمایه‌های فدراسیون والیبال است. منطقی است که ما باید از سرمایه‌هایمان دفاع و محافظت کنیم اما هیچ برگه خاصی در اختیار هیچ باشگاهی نیست همه باید در برابر قانون سر تعظیم فرود بیاوریم، حتی باشگاه مطرح و صاحب‌نام و خوبی مثل شهداب. من بسیار امیدوارم که شهداب از این تصمیمی که گرفته منصرف شود و با پذیرش قانون بتوانیم موضوع را حل کنیم. به نظرم باشگاه شهداب یک مقداری شاید با صبر بیشتری می‌توانست در موردش تصمیم بگیرد و دوباره به آغوش خانواده والیبال برگردد. خیلی منطقی است که اگر هم اعتراضی به رأی وجود داشته باشد مسیر قانونی اعتراض به رأی در کمیته استیناف وجود دارد.