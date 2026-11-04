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کد خبر: ۳۴۱۴۲۷
تاریخ انتشار : ۱۳ آبان ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۵
سرویس کیهان » اخبار
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برنامه هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال

پنجشنبه 14 آبان 1405
* شمس‌آذر قزوین..............................................صنعت نفت آبادان(ساعت16:30)
جمعه 15 آبان 1405
*سپاهان......................................................................................ملوان(ساعت15:30)
*آلومینیوم اراک........................................................مس شهر بابک(ساعت15:30)
*پرسپولیس...................................................................فجر سپاسی(ساعت16:30)
*چادرملو اردکان........................................................................فولاد(ساعت17:30)
شنبه 16 آبان 1405
*پیکان.....................................................................نساجی مازندران(ساعت15:30)
*تراکتور.......................................................................خیبر خرم‌آباد(ساعت15:30)
*استقلال خوزستان.............................................................استقلال(ساعت16:30)
یکشنبه 17 آبان 1405
*گل‌گهر................................................................................ذوب‌آهن(ساعت16:15)

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