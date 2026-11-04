دبیری یا باید استعفا کند یا عزل شود

احمد راستینه، رئیس کمیته ورزش کمیسیون فرهنگی مجلس و نماینده شهرکرد، در واکنش به رفتار فرزین دبیری، عضو هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال، در مراسم تشییع پیکر حمید علیدوستی، تأکید کرد افرادی که به سرود ملی جمهوری اسلامی ایران احترام نمی‌گذارند، شایستگی ادامه مسئولیت در نظام را ندارند و باید استعفا کنند؛ در غیر این صورت، مجلس پیگیری عزل آنها را در دستور کار قرار خواهد داد. این اظهارات پس از آن مطرح شد که در مراسم تشییع این پیشکسوت فوتبال در ورزشگاه شهید شیرودی، هنگام پخش سرود ملی، بیشتر حاضران به احترام آن ایستادند، اما افرادی از جمله علی دایی، جعفر پناهی، عادل فردوسی‌پور و فرزین دبیری همچنان نشسته باقی ماندند.

در این میان، حضور دبیری به‌ عنوان عضو هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال و نشستن او هنگام پخش سرود ملی با واکنش‌های بیشتری همراه شد. وی در توضیح این اتفاق مدعی شد صدای سرود را نشنیده است.

راستینه با اشاره به جایگاه سرود و پرچم ملی به‌ عنوان نماد وحدت، هویت و اقتدار کشور، تأکید کرد مسئولانی که حرمت این نمادها را رعایت نکنند، نباید در مسئولیت خود باقی بمانند.

رئیس کمیته ورزش کمیسیون فرهنگی مجلس در پاسخ به این سؤال که اگر وی از سمت خود استعفا ندهد، مجلس چه اقدامی انجام خواهد داد، اظهار داشت: اگر این افراد در جایگاه‌های مختلف مسئولیتی به پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران احترام نگذارند و از سمت خود استعفا ندهند، طبیعتاً مجلس شورای اسلامی به مسئولیت خود در پیگیری عزل آن‌ها اقدام خواهد کرد.

اعلام برنامه بازی‌های تیم ملی فوتبال

برنامه بازی‌های تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران در فیفادی آبان‌ماه اعلام شد.

تیم ملی فوتبال بزرگسالان ایران در فیفادی نوامبر 2026، دو بازی تدارکاتی را در بصره عراق برگزار می‌کند. از آنجایی که این مسابقات از حالت تورنمنت خارج شده، طبق برنامه شاگردان امیر قلعه‌نویی روز سه‌شنبه 19 آبان عازم عراق می‌شوند و شنبه 23 آبان در نخستین بازی خود مقابل فلسطین به میدان می‌روند. عراق نیز 22 آبان مقابل لبنان قرار می‌گیرد. در تاریخ 26 آبان هم تیم ملی ایران به مصاف عراق می‌رود و لبنان نیز با فلسطین مسابقه خواهد داد‌.

تیم ملی فوتسال در تورنمنت چهارجانبه تایلند

پس از تلاش‌ها و پیگیری‌های فراوان در کمیته و دپارتمان فوتسال فدراسیون فوتبال، زمینه حضور تیم ملی ایران در یک تورنمنت بین‌المللی باکیفیت فراهم شده است. این مسابقات با حضور چهار تیم ایران، آرژانتین، ژاپن و تایلند برگزار می‌شود.

احسان کامیانی، رئیس کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال، امروز با حضور در تمرین تیم ملی فوتسال ایران در مرکز ملی فوتبال، از نهائی شدن حضور ملی‌پوشان کشورمان در تورنمنت چهارجانبه تایلند در اسفندماه خبر داد.

کامیانی با اعلام این خبر گفت: پس از تلاش‌ها و پیگیری‌های فراوان در کمیته و دپارتمان فوتسال فدراسیون فوتبال، خوشحالیم که زمینه حضور تیم ملی ایران در یک تورنمنت بین‌المللی باکیفیت فراهم شده است. این مسابقات با حضور چهار تیم ایران، آرژانتین، ژاپن و تایلند برگزار می‌شود و بدون تردید یکی از فرصت‌های ارزشمند آماده‌سازی تیم ملی خواهد بود.

منصوریان در آستانه جدایی از الطلبه عراق

یک رسانه عراقی مدعی شد علیرضا منصوریان در پایان دیدار تیمش در هفته سیزدهم لیگ ستارگان از سمت خود کنار خواهد رفت.

علیرضا منصوریان که هدایت تیم فوتبال الطلبه عراق را بر عهده ‌دارد، پس از گذشت ۱۲ هفته از رقابت‌های لیگ ستارگان این کشور، با کسب ۱۸ امتیاز در جایگاه هشتم جدول رده‌بندی ۲۰ تیمی این مسابقات قرار گرفته است.

باشگاه الطلبه در ماه‌های اخیر با مشکلات مالی زیادی مواجه بوده به طوری که صدای منصوریان بارها درآمده است. شبکه 4 ورزشی عراق خبر داد که علیرضا منصوریان سرمربی ایرانی الطلبه پس از دیدار این تیم مقابل غاز الشمال در هفته سیزدهم که روز جمعه برگزار می‌شود، از این تیم جدا خواهد شد. پیش از این نیز یحیی گل‌محمدی سرمربی ایرانی تیم فوتبال دهوک از این باشگاه جدا شد و هدایت تیم فوتبال امید ایران را بر عهده گرفت. در صورت جدایی منصوریان از الطلبه دومین سرمربی ایرانی شاغل در لیگ عراق نیز در فاصله‌ای کوتاه از تیم خود جدا خواهد شد.