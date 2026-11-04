سرویس ورزشی-

تیم فوتبال استقلال در چهارمین بازی از مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا مقابل الشمال قطر به برتری دست یافت و در رده سوم جدول رده‌بندی قرار گرفت.

تیم فوتبال استقلال سه‌شنبه‌شب در هفته چهارم مسابقات لیگ نخبگان آسیا در ورزشگاه بصره عراق میزبان الشمال قطر بود و با نتیجه یک بر صفر پیروز شد. یاسر آسانی دقیقه ۱+۹۰ این گل را به ثمر رساند. شاگردان سهراب بختیاری‌زاده در شبی که موقعیت‌های زیادی از جمله توسط سعید سحرخیزان از دست دادند، ۹ امتیازی شدند و موقتاً در رده سوم قرار گرفتند. این سومین پیروزی استقلال برابر تیم‌های قطری بود. شاگردان بختیاری‌زاده تیم‌های السد و الغرافه را نیز شکست داده بودند. تیم استقلال دوم آذرماه در پنجمین بازی خود در امارات به مصاف العین می‌رود.

پیش از شروع بازی، بازیکنان دو تیم به دلیل درگذشت حمید علیدوستی، پیشکسوت فوتبال ایران یک دقیقه سکوت کردند. همچنین تصویری از مرحوم علیدوستی روی اسکوربورد ورزشگاه به نمایش درآمد. بازی با مالکیت استقلال آغاز شد اما این تیم الشمال بود که با زدن یکی دو شوت موقعیت خطرناک ایجاد کرد که یکی از ضربات توسط حبیب فرعباسی دفع شد. اولین موقعیت جدی برای استقلال دقیقه ۲۶ رقم خورد که شوت سعید سحرخیزان از کنار دروازه الشمال به بیرون رفت تا سکوها به وجد بیایند. در ادامه، هر دو تیم با احتیاط بازی را پیش بردند تا اینکه دقیقه ۴۵، پاس خوب اسماعیل قلی‌زاده در محوطه جریمه به صالح حردانی رسید که ضربه این بازیکن در چارچوب نبود تا مهم‌ترین موقعیت بازی از دست برود. دو تیم بدون اینکه موفق به گلزنی شوند، راهی رختکن شدند.

در نیمه دوم، دقیقه ۵۱ بازی، موقعیتی برای استقلال ایجاد شد که به شکل عجیبی تبدیل به گل نشد. امیرمحمد رزاقی‌نیا توپ را از ریاض محرز گرفت و به یاسر آسانی رساند و این بازیکن توپ را به خود رزاقی‌نیا داد. در شرایطی که هافبک استقلال به‌راحتی می‌توانست دروازه الشمال را باز کند، تصمیم به زدن ضربه فنی گرفت که دروازه‌بان حریف توپ را دفع کرد. دقیقه ۶۲، توپی به محوطه جریمه الشمال ارسال شد که سحرخیزان که قصد ضربه سر را داشت، سرنگون شد اما در بازبینی تصاویر مشخص شد که در منطقه آفساید بوده و پنالتی در کار نیست. استقلال در این دقایق سوار بر بازی بود و تا محوطه جریمه با پاس‌کاری پیشروی می‌کرد اما در دادن پاس نهایی بی‌دقت بودند. دقیقه ۷۷، الشمال خودی نشان داد و ضربه فدریکو باس به تیر دروازه استقلال برخورد کرد و به بیرون رفت. دقیقه ۸۵، پاس خوب حسین گودرزی را، محمدرضا آزادی می‌توانست تبدیل به گل کند که یک قدم کم آورد. دقیقه ۱+۹۰، بالاخره قفل دروازه الشمال باز شد، آن هم توسط ستاره آلبانیایی استقلال. پاس بلند را آزادی با سر به اسلامی رساند و این بازیکن با پاس دقیق آسانی را در موقعیت مناسبی قرار داد و وینگر آلبانیایی موفق شد دروازه الشمال را باز کند. بازیکنان استقلال با کنترل بازی این گل را حفظ کردند تا به هوادارانی که خودشان را به بصره رسانده بودند، شادی مضاعفی بدهند.

مرور هفته چهارم لیگ نخبگان آسیا

هفته چهارم لیگ نخبگان آسیا در منطقه غرب سه‌شنبه‌شب به پایان رسید. در بازی‌های هفته چهارم نتایج جالب و بعضاً پرگلی به دست آمد اما اتفاق اصلی، پیروزی چهارم العین و ادامه صدرنشینی این تیم بود. دوشنبه‌شب ۶ بازی از هفته چهارم برگزار شد. در اولین بازی، النصر عربستان که میهمان تیم پاختاکور ازبکستان بود، با نتیجه عجیب و پرگل ۶ بر دو این تیم را شکست داد. در یکی از بازی‌های حساس این هفته، السد قطر میزبان الاهلی عربستان بود. برخلاف انتظارات، این بازی اصلاً گلی در بر نداشت و با تساوی بدون گل به پایان رسید. الوصل امارات هم در شبی که مهدی طارمی را در ترکیب اصلی خود داشت، مقابل مهمانش نیروی هوایی عراق به برتری نزدیک ۴ بر ۳ رسید.

تراکتور ایران نیز دوشنبه‌شب در اردن میزبان نفتچی ازبکستان بود و در برابر این تیم به تساوی دو - دو رسید. در یکی دیگر از بازی‌های حساس دوشنبه‌شب، العین امارات یک پیروزی خیره‌کننده دیگر به دست آورد و در عربستان تیم الاتحاد را ۴ بر یک مغلوب کرد. این چهارمین پیروزی این تیم در لیگ نخبگان بود و باعث ادامه صدرنشینی این تیم شد. در آخرین بازی دوشنبه‌شب، تیم ضعیف الغرافه قطر در خانه با نتیجه ۵ بر صفر مقابل تیم القادسیه عربستان شکست خورد و با ۴ باخت و بدون حتی یک امتیاز در قعر جدول لیگ نخبگان قرار گرفت. سه‌شنبه‌شب هم در اولین بازی، استقلال با گل وقت‌های تلف‌شده یاسر آسانی، بر الشمال قطر غلبه کرد و در آخرین بازی هفته چهارم، الهلال موفق شد شباب الاهلی امارات را دو بر صفر مغلوب کند و ۹ امتیازی شود. در جدول رده‌بندی منطقه غرب، العین با ۱۲ امتیاز صدرنشین است و الهلال، استقلال و شباب الاهلی با ۹ امتیاز در رده‌های دوم تا چهارم ایستاده‌اند. تراکتور هم با دو امتیاز در رده چهاردهم قرار گرفته است.