سردار سرلشکر شهید حاج احمد کاظمی، فرمانده سرافراز نیروی زمینی سپاه، تجسم عینی شجاعت، بصیرت و استکبارستیزی بود. او در آذرماه ۱۳۸۴ در جمع فرماندهان، با کلامی نافذ و طنین‌انداز، پرده از توهمِ پوشالی قدرت دشمن برداشت و به صراحت اعلام کرد که نباید لحظه‌ای از تهدیدات توخالی آمریکا هراسید. او با تأکید بر اینکه «آمریکا غلط کرد»، به رزمندگان و ملت ایران یادآور شد: « ما امروز دریایی از تجربه هستیم؛ یک لحظه به خودتان نگویید که آمریکا می‌آید و بمب بر سر ما می‌زند، آمریکا غلط کرد. آمریکا در مقابل شما و وضعیت امروز نیروی زمینی سپاه خوار و شکست خورده است. بالندگی آمریکایی‌ها وابسته به تجهیزات آن‌ها است، این تجهیزات تا وقتی می‌تواند پیش برنده باشد اما در مقابل اراده آدم‌هایی که برای خدا کار می‌کنند، شکست می‌خورد همان‌گونه که در تاریخ نیز وجود داشته است. باید این نکته را در باورها و وجود خودمان هنگامی که صحبت می‌کنیم و می‌گوییم آمریکا نمی‌تواند مخابرات را مختل کند، نگوییم که آمریکا یک قدرت است آمریکا غلط می‌کند و واقعاً نمی‌تواند. آن مسئله یک حساب مادی است ولی ما به جای دیگری وصل هستیم. اگر اراده کردیم، آماده شدیم و وارد صحنه شدیم؛ اگر آمریکایی‌ها پای خود را به سرزمین ما گذاشتند اولین تلفات را دادند و مشاهده کردند که با موضوع محکمی مواجه هستند، بدانید که منطقه ما آرام خواهد شد و مسلمانان از دست آمریکایی‌ها نجات پیدا خواهند کرد و ممکن است خداوند متعال این برنامه را برای ما درست کرده است که ما این شکست را به آمریکایی‌ها تحمیل کنیم، خودمان را برای این موضوع آماده کنیم.»