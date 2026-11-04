رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور از تولید ۷۴۰ میلیون اصله نهال در طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت خبر داد و افزود: یک میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار جنگل‌کاری در کشور انجام شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی، «رضا افلاطونی» درباره طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت اظهار داشت: با تولید حدود ۷۴۰ میلیون اصله نهال در سه سال نخست اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت، در آستانه تحقق هدف تولید نهال تا پایان سال چهارم این طرح قرار داریم.

به گفته وی، این تعداد اصله نهال در نهالستان‌‌های منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و بخش خصوصی کشور تولید شده است. تاکنون کاشت حدود ۲۵۰ میلیون اصله نهال نیز در سامانه ساتک سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به ثبت رسیده است.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور تصریح کرد: برآوردها نشان می‌ دهد میزان واقعی نهال‌‌های کاشته‌ شده دست‌کم دو برابر این رقم باشد اما به دلیل ضرورت ثبت محل کاشت، جانمایی و مشخص بودن متولی اجرا تنها آمار مستند در سامانه به‌عنوان عملکرد رسمی اعلام می‌شود.

افلاطونی به ورود این طرح به چهارمین و آخرین سال اجرا اشاره کرد و گفت: در صورت تولید ۲۵۰ تا ۲۶۰ میلیون اصله نهال دیگر در سال جاری، هدف تولید یک میلیارد اصله نهال مطابق برنامه محقق خواهد شد. وی ادامه داد: اگرچه ممکن است در بخش کاشت نهال به اهداف کمی پیش‌بینی‌شده نرسیم اما حتی تحقق ۵۰ درصد هدف کاشت و غرس ۵۰۰ میلیون اصله نهال نیز دستاورد قابل توجهی برای کشور خواهد بود.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با اشاره به تجربه‌های گذشته کشور در توسعه جنگل‌کاری خاطرنشان کرد: طی دهه‌‌های اخیر حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار جنگل‌کاری در کشور انجام شده است و اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت نیز می‌تواند گام مؤثری در توسعه پوشش گیاهی و حفاظت از منابع طبیعی باشد.

وی درباره احتمال تداوم این طرح پس از پایان دوره چهارساله گفت: حفاظت از آب، خاک و سرزمین وظیفه همه نسل‌ها است و حفاظت از زیست‌ بوم کشور یکی از مهم‌ترین مصادیق این مسئولیت به شمار می‌رود و کاشت درخت نیز از اقدامات مؤثر در مسیر حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی کشور است.