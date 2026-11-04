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کد خبر: ۳۴۱۴۲۱
تاریخ انتشار : ۱۳ آبان ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۵
سرویس کیهان » اخبار
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نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس:

بخشی از موانع تردد کامیون‌ها در مرز‌ها برطرف شد

نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه حلقه مفقوده در پایانه‌ها و گمرکات کشور، نبود فرماندهی واحد است؛ از رفع بخشی از موانع تردد کامیون‌ها در مرزها خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، «صدیف بدری» با اشاره به آخرین وضعیت ترانزیت و تردد ناوگان حمل‌ونقل در مبادی مرزی کشور اظهار کرد: کمیسیون عمران مجلس گزارش جامعی از وضعیت ترانزیت و عبور و مرور مرزی کشور در صحن مجلس ارائه کرد. در ادامه نیز وزیر راه و شهرسازی و معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی هم گزارش‌های تفصیلی خود را در این زمینه ارائه دادند.
وی افزود: پیش از این مشکلاتی در تردد کامیون‌ها در پایانه‌های مرزی وجود داشت اما خوشبختانه با مدیریت وزارت راه و شهرسازی و همکاری مناسب گمرک بخش عمده این موانع برطرف شده است.
نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به لزوم بازنگری در ساختارهای اداری و فرآیندهای اجرائی مرزها تصریح کرد: تجربه حاصل از دوره جنگ 12 روزه و جنگ تحمیلی 40 روزه در زمینه تسریع ترخیص کالا، مدیریت حمل‌ونقل و تسهیل مقررات، تجربه‌ای بسیار ارزشمند است که دولت و دستگاه‌های متولی باید از آن به‌عنوان یک الگو استفاده کنند.
بدری ادامه داد: در شرایط عادی همواره ناهماهنگی‌های بین‌بخشی وجود داشته اما شرایط اضطرار نشان داد که می‌توان این موانع و دست‌اندازها را برطرف کرد تا کالاها و ناوگان حمل‌ونقل به‌راحتی از مرزها عبور کنند. وی افزود: با استفاده از این تجربیات، می‌توان تشریفات تسهیل‌شده مرزی، از جمله فرآیندهای قرنطینه و کنترل‌های گمرکی را در مراکزی با فاصله چند کیلومتری از مرز و در عمق خاک کشور مستقر کرد تا توقف‌های طولانی در صفر مرزی به حداقل برسد.
نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر ضرورت تمرکز مدیریت در پایانه‌های مرزی گفت: حلقه مفقوده اصلی در پایانه‌ها و گمرکات کشور، نبود فرماندهی واحد است. باید یک متولی و مدیریت متمرکز و واحد در مرزها حاکم باشد که همه دستگاه‌ها از آن تبعیت کنند تا تعارض‌ها و ناهماهنگی‌های بین‌بخشی به‌صورت ریشه‌ای برطرف شود.
وی ادامه داد: هرچند در ماه‌های اخیر شاهد مدیریت میدانی مناسبی در مرزها بودیم و بهانه‌ها و موانعی که از سوی برخی کشورهای همسایه ایجاد شده بود نیز با پیگیری‌های مستمر برطرف شد اما تداوم و پایداری این روند به استقرار مدیریت یکپارچه نیاز دارد.

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