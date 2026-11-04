معاون ساخت و توسعه راه‌آهن گفت: تفاهم‌نامه تکمیل مطالعات پروژه ریلی رشت- آستارا با امضای سند تحویل ۳۷ کیلومتر باقی‌مانده مسیر، امضا شد.

«عباس خطیبی» در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر با تشریح آخرین وضعیت پروژه راه‌آهن رشت- آستارا اظهار کرد: دیروز در راستای مذاکرات انجام‌شده با طرف روسی، دو سند به امضا رسید که یکی از آن‌ها مربوط به تمدید الحاقیه توافق‌شده در اسفندماه ۱۴۰۳ و دیگری مربوط به تحویل ۳۷ کیلومتر باقی‌مانده از اراضی تملک‌شده مسیر این پروژه ریلی به طرف روس بود.

وی افزود: الحاقیه‌ای که در اسفند ۱۴۰۳ به امضا رسیده بود؛ مربوط به تکمیل مطالعات و انجام اقدامات مرتبط با مطالعات ژئوتکنیک، نقشه‌برداری و زمین‌شناسی توسط طرف روسی بود. این اقدامات در حال انجام است اما مدت اعتبار الحاقیه به پایان رسیده بود که دیروز تمدید آن تا سال آینده به امضا رسید.

معاون ساخت و توسعه راه‌آهن ادامه داد: سند دوم مربوط به تحویل ۳۷ کیلومتر باقی‌مانده از اراضی تملک‌شده راه‌آهن رشت- آستارا بود. این اراضی از اوایل خرداد آماده تحویل شده بود اما شرایط لازم برای امضای سند تا به امروز فراهم نشده بود. با توجه به اینکه تملک اراضی در کل مسیر ۱۶۲ کیلومتری انجام شده، دیروز نیز در ادامه واگذاری ۱۲۵ کیلومتر از مسیر به طرف روسی در بهمن ۱۴۰۴، مجوز دسترسی به ۳۷ کیلومتر باقی‌مانده صادر شد و این بخش به‌صورت رسمی در اختیار طرف روس قرار گرفت.

اقدامات انجام‌شده

خطیبی ادامه داد: با تحویل این بخش، امکان دسترسی طرف روسی به کل مسیر برای تکمیل مطالعات فراهم شده است. پیش از این، مطالعات در محدوده ۱۲۵ کیلومتر انجام می‌شد و اکنون ۳۷ کیلومتر باقی‌مانده نیز به این محدوده اضافه شده تا شرایط لازم برای تکمیل مطالعات در سراسر مسیر فراهم شود.

وی درباره اقدامات اجرائی انجام‌شده در این پروژه ریلی نیز اظهار کرد: اقداماتی که تاکنون انجام داده‌ایم، شامل تکمیل فرآیند تملک املاک، پرداخت مطالبات مالکان و تثبیت مسیر است. عملیات تثبیت مسیر نیز شامل ماسه‌ریزی در محدوده اراضی تملک‌شده می‌شود که تاکنون حدود ۶۰ کیلومتر از مسیر تحت این عملیات قرار گرفته است.

معاون ساخت و توسعه راه‌آهن گفت: قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء مسئولیت اجرای عملیات تثبیت مسیر را بر عهده‌ دارد و این اقدامات در عمل بخشی از فرآیند احداث پروژه و عملیات زیرسازی راه‌آهن رشت- آستارا محسوب می‌شود.