گلزار شهدای دانش‌آموز میناب هم‌زمان با روز دانش‌آموز میزبان مراسمی به یاد دانش‌آموزان جان‌باخته بود.

به گزارش میزان، روز ۱۳ آبان ۱۴۰۵، هم‌زمان با روز دانش‌آموز، مدارس سراسر کشور میزبان جشن‌ها و برنامه‌های ویژه این مناسبت هستند؛ اما حال‌وهوای این روز در میناب متفاوت است. در گلزار شهدای دانش‌آموز این شهر، مراسمی به یاد دانش‌آموزانی برگزار می‌شود که امسال به‌جای حضور در کلاس درس و همراهی با هم‌کلاسی‌هایشان، نامشان در میان حاضران این مراسم زنده نگه داشته می‌شود.

ماکان نصیری، اسرا ذاکری، حامد و هانی پیرتقی‌نژاد، آتنا احمدزاده، مهدی دلاوری، فاطمه شهدادی، سمیرا ملاحی، میکائیل میردورقی، حاجیه زهرا جلالی، آرینا عرب‌کیش و ده‌ها دانش‌آموز دیگر؛ نام‌هایی که امسال در جشن‌های مدرسه‌ای حضور ندارند و یادشان در مراسم روز دانش‌آموز در گلزار شهدای میناب گرامی داشته می‌شود.

هم‌زمان با برگزاری این مراسم، جمعی از خبرنگاران و اصحاب فرهنگ و هنر نیز به مناسبت روز دانش‌آموز به میناب سفر کرده‌اند تا از نزدیک در جریان این رویداد قرار گیرند و روایت‌گر حال‌وهوای متفاوت این روز در شهری باشند که امسال، جشن دانش‌آموزانش با یاد و خاطره غایبان همیشگی همراه شده است.