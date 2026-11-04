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کد خبر: ۳۴۱۴۱۴
تاریخ انتشار : ۱۳ آبان ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۵
سرویس کیهان » اخبار
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یک بازیگر با حضور در مدرسه میناب:

هدفم لبیک گفتن به شهدا و انعکاس این مظلومیت در رسانه‌ها است

انوش معظمی، بازیگر سینما و تلویزیون، با حضور در محل شهادت دانش‌آموزان مدرسه شجره‌طیبه میناب حال خود را توصیف‌ناپذیر خواند و گفت: تحت تأثیر این صحنه و فضای گلزار شهدا قرار داریم، پدران و مادران داغدار را می‌بینیم که هنوز هم بر سر مزار عزیزان‌شان اشک 
می‌ریزند.
وی گفت: به یاد آیه شریف «بای ذنب قتلت» می‌افتم، خداوند چه طاقتی به این پدران و مادران داده است، این خودش معجزه خون این عزیزان است، از همان لحظه تولد خداوند شهادت‌شان را رقم زده بود.
معظمی گفت: آنان ندای «هل من ناصر ینصرنی» سیدالشهدا را پاسخ دادند.
وی با اشاره به حضورش در میادین گفت: هدفم لبیک گفتن به شهدا و انعکاس این مظلومیت در رسانه‌هاست و تا جایی که توان دارم مظلومیت مردم ایران و مردم میناب را فریاد بزنم.

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