انوش معظمی، بازیگر سینما و تلویزیون، با حضور در محل شهادت دانش‌آموزان مدرسه شجره‌طیبه میناب حال خود را توصیف‌ناپذیر خواند و گفت: تحت تأثیر این صحنه و فضای گلزار شهدا قرار داریم، پدران و مادران داغدار را می‌بینیم که هنوز هم بر سر مزار عزیزان‌شان اشک

می‌ریزند.

وی گفت: به یاد آیه شریف «بای ذنب قتلت» می‌افتم، خداوند چه طاقتی به این پدران و مادران داده است، این خودش معجزه خون این عزیزان است، از همان لحظه تولد خداوند شهادت‌شان را رقم زده بود.

معظمی گفت: آنان ندای «هل من ناصر ینصرنی» سیدالشهدا را پاسخ دادند.

وی با اشاره به حضورش در میادین گفت: هدفم لبیک گفتن به شهدا و انعکاس این مظلومیت در رسانه‌هاست و تا جایی که توان دارم مظلومیت مردم ایران و مردم میناب را فریاد بزنم.