انهدام ۴ نفتکش متخلف، توقف دو فروند کشتی متخلف و شکار 56مین فروند پهپاد MQ9

روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از انهدام ۴ نفتکش متخلف در اثر برخورد با مین، توقف دو فروند کشتی متخلف و شکار پنجاه‌ و ششمین فروند پهپاد MQ9 خبر داد.

به گزارش سپاه نیوز، اطلاعیه شماره ۲۰ روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

بسم‌الله قاصم الجبارین

مردم قهرمان و به‌پاخاسته ایران اسلامی، جهان شاهد شکوه حماسه‌آفرینی شما مردم عزیز و بصیر است که بر عهد خود با خداوند، وفادار ماندید و خدا هم بر عهد خود که وعده پیروزی است عمل کرد و پیروزی‌های پی‌درپی را نصیبمان نمود.

هم‌زمان با دویست‌وچهل‌وهشتمین شب قیام تاریخی شما، رزمندگان و فرزندان شما در نیروی دریایی و هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ضربات سنگینی را به دشمن وارد کردند. چهار فروند شناور نفتکش متخلف که قصد عبور از معبر ممنوعه جنوب تنگه هرمز را داشتند، بر اثر اصابت به مین دریایی منهدم و کماکان در آتش می‌سوزند و دو فروند دیگر از کشتی‌های متخلف یا شناورهای متخلف متوقف شده‌اند.

رزمندگان پدافند هوایی هوافضای سپاه پاسداران نیز طی عملیات مبتکرانه، پنجاه‌وششمین فروند هواپیمای بدون سرنشین MQ9 را ساعت ۴:۳۰ دقیقه بامداد چهارشنبه بر فراز تنگه هرمز مورد اصابت سامانه پدافند نوین قرار داده و سرنگون کردند.

رزمندگان اسلام دست بر ماشه آماده وارد کردن ضربه نهایی به رژیم کودک‌کش صهیونیستی و آمریکای متجاوز هستند.

۱۳ آبان امسال، جهان شاهد شکستی به بزرگی شکست سال ۵۸ استکبار از انقلاب اسلامی خواهد بود.

و ما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم