رژیم آذربایجان ۱۴ ایرانی را «عنصر نامطلوب» اعلام کرد

وزارت کشور جمهوری آذربایجان ۱۴ شهروند ایرانی را عنصر نامطلوب اعلام کرد.

وزارت کشور جمهوری آذربایجان ۱۴ شهروند ایرانی را به دلایلی از جمله اظهارات توهین‌آمیز و تماس‌های غیرقانونی که دولت، مردم و رهبری باکو را هدف قرار می‌دهد، ترویج رادیکالیسم مذهبی، ایجاد نفرت و خصومت مذهبی و اقدام برای تغییر اجباری حکومت، حاکمیت و ایجاد خدشه در امنیت، روابط دولتی و دینی و نظام حکومتی باکو، عنصر نامطلوب اعلام کرد.

به گزارش مهر، فهرست این افراد به شرح زیر است:

1. احمد فرشبافیان- رئیس سابق مرکز مطالعات قفقاز و آناتولی دانشگاه تبریز

2. کامران غضنفری- نماینده مجلس شورای اسلامی ایران

3. علیرضا بیگی- نماینده سابق مجلس شورای اسلامی ایران، مفسر سیاسی

4. ابوالفضل ظهره‌وند- نماینده مجلس شورای اسلامی ایران

5. عباس مقتدایی خوراسگانی- نماینده مجلس شورای اسلامی ایران

6. علیرضا سلیمی- نماینده مجلس شورای اسلامی ایران

7. حسین شریعتمداری- سردبیر روزنامه کیهان

8. آیت‌الله محسن اراکی- عضو مجلس خبرگان رهبری

9. آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی

10. عبدالحسین خسروپناه- دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران

11. حجت‌الاسلام غلامرضا کاوشی- مسئول روابط عمومی دفتر امام جمعه تبریز

12. داریوش صفرنژاد

13. احمدرضا موسوی

14. احسان موحدیان