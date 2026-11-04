نظارت بر نحوه مصرف و توزیع انرژی با جدیت دنبال شود

رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت توسعه روابط بین‌بخشی و جلب مشارکت عمومی در اصلاح الگوی مصرف انرژی اظهار داشت: نظارت بر نحوه مصرف و توزیع انرژی باید با جدیت دنبال شود و با هرگونه سوءاستفاده در این حوزه برخورد مناسب صورت گیرد.

جلسه هماهنگی و بهینه‌سازی مصرف سوخت و انرژی، روز چهارشنبه (13 آبان ماه)، با حضور مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور و نمایندگان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط برگزار شد و طی آن، آخرین وضعیت صنعت سوخت و انرژی، خسارات ناشی از جنگ‌های اخیر و برنامه‌ها و راهکارهای مدیریت مصرف و ارتقای بهره‌وری انرژی مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست، ابتدا گزارشی تفصیلی از میزان خسارات و آسیب‌های واردشده به بخش‌های مختلف صنعت سوخت و انرژی ارائه شد. همچنین در قالب هفت محور، گزارش مبسوطی از اقدامات و برنامه‌های انجام‌شده در حوزه مدیریت مصرف گاز در سراسر کشور، شامل خسارات وارده به صنعت گاز در جریان دو جنگ تحمیلی اخیر، عملیات بازسازی، سناریوهای مدیریت بحران، فعالیت شرکت‌های کارور، مدیریت مصرف و بازار گاز، اصلاح نظام تعرفه‌گذاری و برنامه‌های فرهنگ‌سازی به رئیس‌جمهور ارائه شد.

پزشکیان پس از استماع گزارش‌ها، اقدامات انجام‌شده در حوزه بهینه‌سازی الگوی مصرف را شایسته ارزیابی کرد و اظهار داشت: برنامه‌ها و فعالیت‌های ارائه‌شده در این نشست، بستر مناسبی برای تسهیل اقدامات دولت در زمینه مدیریت مصرف سوخت و انرژی و استمرار خدمت‌رسانی به تولیدکنندگان و صاحبان فرآیندهای تولیدی فراهم کرده است.

رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت تدوین نقشه راهی جامع برای اصلاح الگوی مصرف و بهینه‌سازی مصرف سوخت و انرژی تصریح کرد: مدیریت صحیح و اصولی این حوزه مستلزم آن است که در بخش‌های ساختاری، برنامه‌ریزی، مدیریتی و تأمین منابع، چارچوبی مشخص و نقشه راهی جامع و منسجم وجود داشته باشد.

وی در همین راستا دستور داد استانداران در تمامی استان‌ها، کارگروه‌هایی متشکل از صاحبان فرآیندها و فعالان بخش‌های مرتبط با مدیریت و بهینه‌سازی مصرف سوخت و انرژی تشکیل دهند و برنامه‌های خود را بر اساس چارچوب‌های مدیریتی مشخص، با محوریت آموزش، مهندسی، قانون‌گذاری و سازوکارهای تشویقی و تنبیهی دنبال کنند.

رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت تدوین برنامه‌های آموزشی متناسب با ویژگی‌ها و اقتضائات هر صنف و بخش صنعتی، گفت: بسته‌های آموزشی و دستورالعمل‌های اصلاح الگوی مصرف باید متناسب با نوع فعالیت هر صنف و سازوکارهای عملیاتی آن تدوین و تنظیم شود. استانداران نیز باید این مقررات و دستورالعمل‌ها را برای اجرا در اختیار مدیران ارشد و مسئولان مربوطه قرار دهند.

پزشکیان همچنین بر ضرورت نظارت مستمر بر اجرای مصوبات تأکید کرد و افزود: برای رصد و پایش دقیق اقدامات، کارگروهی مرکزی تشکیل خواهد شد تا گزارش عملکرد استان‌ها و مناطق مختلف به‌صورت مستمر و لحظه‌ای دریافت و بررسی شود. این روند از طریق وزیر کشور و همچنین شخصاً با استفاده از داشبورد مدیریتی قابل پیگیری و نظارت خواهد بود.

وی تناسب میان منابع و مصارف را از دیگر الزامات اساسی مدیریت بهینه انرژی دانست و اظهار داشت: نظارت بر نحوه مصرف و توزیع انرژی باید با جدیت دنبال شود و با هرگونه سوءاستفاده در این حوزه برخورد مناسب صورت گیرد.

زیر بار زور نمی‌رویم

پزشکیان در آیین رسمی دریافت استوارنامه والتیر ماتیاش، سفیر جدید پرتغال در ایران با ابراز امیدواری نسبت به توسعه مناسبات دو کشور در دوره مأموریت سفیر جدید، حضور در ایران را فرصتی ارزشمند برای آشنایی نزدیک با تاریخ، فرهنگ و تمدن غنی این مرزوبوم دانست.

رئیس‌جمهور با اشاره به تصویرسازی‌های نادرست و مغرضانه رسانه‌های غربی از ایران تصریح کرد: بسیاری از مطالب منتشرشده درباره جامعه و مردم ایران با واقعیت‌های عینی تطابق ندارد.

وی ملت ایران را ملتی صلح‌طلب توصیف کرد که در برابر اقدامات خشونت‌آمیز و جنایتکارانه برخی قدرت‌ها که به بهانه دفاع از حقوق بشر مرتکب جنایت می‌شوند، مردانه ایستادگی کرده است.

پزشکیان با انتقاد شدید از پدیده شوم تروریسم دولتی و هدف قرار گرفتن دانشمندان، دانش‌آموزان و رهبران سیاسی در منطقه توسط عوامل مشخص، این واقعیت تلخ را یادآور شد که عاملان این اقدامات خود مدعیان دروغین مبارزه با تروریسم هستند.

رئیس‌جمهور از سفرای خارجی خواست تا با انتقال تصویری واقع‌بینانه به کشورهای متبوع خود، نشان دهند که چه میزان از هجمه‌های رسانه‌ای با حقیقت فاصله دارد.

وی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران خواهان صلح، آرامش و ایفای نقشی سازنده در منطقه و جهان است؛ ما زیر بار زور نمی‌رویم و در چارچوب قوانین و مقررات بین‌المللی از حقوق خود دفاع می‌کنیم. هیچ کشوری نمی‌تواند خارج از این چارچوب، خواسته‌ای را بر ملت ایران تحمیل کند.

وی افزود: جنگ‌ها عمدتاً محصول چشم‌طمع و زیاده‌خواهی برخی کشورها به منابع دیگران است و ملت‌ها تا زمانی که از حقوق خود آگاه باشند، اجازه غارت منافع‌شان را نخواهند داد.

ریشه بحران‌های منطقه در رویکردهای سلطه‌طلبانه آمریکا و رژیم صهیونیستی

همچنین رئیس‌جمهور در دیدار با حمزه محمد صلائو، سفیر جدید نیجریه، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده دوجانبه و بین‌المللی همچون مجمع کشورهای صادرکننده گاز، به تحلیل بحران‌های منطقه‌ای پرداخت.

پزشکیان ریشه ناآرامی‌های امروز را در رویکردهای تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی دانست و تأکید کرد: کشورهای اسلامی نباید اجازه دهند رژیم صهیونیستی منطقه را به سمت بی‌ثباتی بکشاند.

وی با اشاره به تحولات و اقدامات نظامی اخیر علیه ایران یادآور شد: آنان تصور می‌کردند با یک حمله می‌توانند ایران را وادار به تسلیم کنند، اما فهمیدند محاسباتشان غلط و باطل بود.

وحدت کشورهای اسلامی؛

راهکار مقابله با رژیم صهیونیستی

در دیدار احمد آیدین دوغان، سفیر جدید جمهوری ترکیه در ایران، پیوندهای عمیق تاریخی، فرهنگی، اعتقادی و قومی دو ملت مورد تأکید قرار گرفت. رئیس‌جمهور با اشاره به شرایط حساس منطقه‌ای، بر لزوم تقویت هرچه بیشتر مناسبات تهران و آنکارا تأکید کرد.

پزشکیان با اشاره به جنایات و نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در منطقه و تلاش این رژیم برای ایجاد شکاف و تفرقه میان کشورهای اسلامی، هشدار داد: هدف این رژیم متجاوز با اتکا به حمایت‌های غرب، فراتر از یک کشور و متوجه کل جهان اسلام است.

وی تأکید کرد: اگر کشورهای اسلامی با وحدت، انسجام و همبستگی دست در دست یکدیگر بگذارند، رژیم صهیونیستی دیگر به‌آسانی قادر به تعدی و تجاوز نخواهد بود.

رئیس‌جمهور با اشاره به ناکامی متجاوزان در ساقط کردن ایران از طریق جنگ نظامی، خاطرنشان کرد: دشمنان اکنون به فشارهای اقتصادی روی آورده‌اند، اما اراده پولادین ملت ایران با این فشارها هرگز درهم نخواهد

شکست.

تحولات اروپا و تأکید بر گفت‌وگوهای دیپلماتیک

با سوئیس و قبرس

علاوه‌بر این، پزشکیان در آیین دریافت استوارنامه گئورک اشتاینر، سفیر جدید سوئیس، ضمن اشاره به اهمیت مسائل بشردوستانه، از رویکردهای یکجانبه برخی جوامع اروپایی انتقاد کرد.

وی اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی را عامل اصلی برهم خوردن آرامش منطقه دانست.

همچنین در دیدار آنتونیس ماندر یتیس، سفیر جدید قبرس، بر لزوم توسعه مناسبات همه‌جانبه و ارتقای سطح روابط متناسب با پیشینه تاریخی دو کشور تأکید شد و رئیس‌جمهور تصریح کرد که انسان‌ها باید به جای جنگ و زورگویی، در مسیر همزیستی مسالمت‌آمیز گام بردارند.

بدرقه سفرای جدید جمهوری اسلامی ایران

خبر دیگر اینکه رئیس‌جمهور در مراسم بدرقه سفرای جدید جمهوری اسلامی ایران در کشورهای قرقیزستان، نیوزیلند، ژاپن، بورکینافاسو و قبرس، توسعه دیپلماسی فعال را محور اصلی وظایف آنان خواند.

پزشکیان با تأکید بر پیگیری توافقات فیمابین و بهره‌گیری از توانمندی‌های بخش خصوصی و سازمان‌های منطقه‌ای، از سفرای کشور خواست تا با وجود تمامی موانع و کارشکنی‌ها، مسیر تعامل سازنده و تحقق منافع مشترک را با جدیت دنبال کنند.