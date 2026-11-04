آمادگی جبهه مقاومت برای برخورد بدون مرز با دشمن

فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تأکید کرد: پس از پیام پرصلابت

ولی‌امر مسلمین جهان درباره برخورد بدون مرز با دشمن، مردان جبهه مقاومت با اعلام مکتوب وفاداری تمام‌عیار، وحدت ساحات را به رخ کشیدند.

سردار اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تأکید کرد: پس از پیام پرصلابت ولی امر مسلمین جهان درباره برخورد بدون مرز با دشمن، مردان جبهه مقاومت با اعلام مکتوب وفاداری تمام‌عیار، وحدت ساحات را به رخ کشیدند.

به گزارش فارس، فرمانده نیروی قدس سپاه افزود: نشان دادند فرماندهان، پیام را در عالی‌ترین سطح دریافت و عملیاتی کرده‌اند.

سردار قاآنی تصریح کرد: درود بر دلاورمردان خط مقدم عزت اسلام.