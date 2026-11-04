مخبر: ترامپ از مردمش سیلی خورد

مشاور و دستیار مقام معظم رهبری در پیامی نوشت: ترامپ از مردم آمریکا سیلی خورد و ایران با انتقال هزینه جنگ به ایالات متحده، برنده میدان شد.

محمد مخبر، مشاور و دستیار مقام معظم رهبری، با اشاره به نتیجه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره ایالات متحده، در صفحه شخصی خود نوشت: ترامپ جنایتکار هر نوع تلاش ممکن را انجام داد که حزبش پیروز شود، ولی از مردمش سیلی خورد. پیروز واقعی این میدان ایران بود که هزینه جنگ را به داخل آمریکا منتقل کرد. مخبر بیان کرد: ادامه سیاست شکست‌خورده ترامپ، باقی‌مانده حیثیت آمریکا را به برکت خون شهدا و به دست ملت ایران و جبهه مقاومت به باد خواهد داد.