ترامپ هم در جنگ شکست خورد هم در سیاست

رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: ترامپ هم در جنگ شکست خورد و هم در سیاست. قطعاً شکست‌های بیشتری بر او تحمیل می‌کنیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای روز چهارشنبه در فضای مجازی نوشت: ترامپ هم در جنگ شکست خورد و هم در سیاست. قطعاً شکست‌های بیشتری بر او تحمیل می‌کنیم؛ «کاین هنوز از نتایج سحر است.»

محسنی اژه‌ای افزود: ۱۳ آبان همیشه روز شکست آمریکایی‌ها بوده است. یاد همه شهدای دانش‌آموز و دانشجو و بالاخص دانش‌آموزان عزیز و شهید میناب گرامی باد.