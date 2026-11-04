فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۴۱۴۰۰
تاریخ انتشار : ۱۳ آبان ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۵
سرویس کیهان » اخبار
الف الف
رئیس قوه قضائیه:

ترامپ هم در جنگ شکست خورد هم در سیاست

رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: ترامپ هم در جنگ شکست خورد و هم در سیاست. قطعاً شکست‌های بیشتری بر او تحمیل می‌کنیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای روز چهارشنبه در فضای مجازی نوشت: ترامپ هم در جنگ شکست خورد و هم در سیاست. قطعاً شکست‌های بیشتری بر او تحمیل می‌کنیم؛ «کاین هنوز از نتایج سحر است.»
محسنی اژه‌ای افزود: ۱۳ آبان همیشه روز شکست آمریکایی‌ها بوده است. یاد همه شهدای دانش‌آموز و دانشجو و بالاخص دانش‌آموزان عزیز و شهید میناب گرامی باد.

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

کسی ندیده باشه!(گفت و شنود)

انتخابات آمریکا هنوز تمام نشده جمهوری‌خواهان به جان هم افتادند

رؤیای آمریکایی که به کابوس تبدیل شد(یادداشت روز)

آقای گروسی! حسابمان هنوز تسویه نشده است

آمریکا مجوز قتل‌عام دانش‌آموزان را به شاه داد

۱۳آبان ادامه دارد دیروز اخراج آمریکا از ایران، امروز اخراج آمریکا از منطقه

سرلشکر عبداللهی: ایران با کنترل تنگه هرمز به عنوان چهارمین قدرت ظهور کرده است

ایستادگی بازیگر ژاپنی در تقابل با استکبار جهانی

خون‌خواهی رهبر فراتر از واکنشی فردی و عاطفی است

دولت از حضور و درخشش زنان در عرصه‌های مختلف حمایت خواهد کرد