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کد خبر: ۳۴۱۳۹۸
تاریخ انتشار : ۱۳ آبان ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۴
سرویس کیهان » اخبار
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پاداش پادوها‌!(گفت و شنود)

گفت: در مراسم تشییع مرحوم علیدوستی هنگام نواختن سرود ملی ایران، گزارشگر سابق حاشیه‌ساز و بدسابقه ورزشی صدا و سیما نه تنها خودش نمی‌ایستد بلکه به فرد کناری‌اش هم اجازه نمی‌دهد به سرود ملی کشورش احترام بگذارد!
گفتم: چند نفر دیگر از همین اجق وجق‌های وطن‌فروش از جمله، کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال هم مثل گوجه‌فرنگی لِه‌شده به صندلی چسبیده‌اند و ادای احترام نمی‌کنند!
گفت: حالا آمریکا به این پادوهای وطن‌فروش خود چه پاداشی قرار است بدهد؟!
گفتم: یارو که خیلی عشق آمریکا داشت، میهمان یک آمریکایی شده بود و تصمیم گرفت برای خوش‌آمد او هنگام غذا خوردن، کارهای آمریکایی را دنبال کند. مرد آمریکایی یک بشقاب برداشت و او هم تقلید کرد. آمریکایی مقداری شیر توی بشقاب ریخت و یارو هم همین کار را کرد. آمریکایی چند تا بیسکویت توی بشقاب ریخت و یارو هم همان کار را کرد. در این هنگام آمریکایی سگش را صدا کرد و بشقاب را جلوی سگش گذاشت و‌....

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