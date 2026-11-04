پاداش پادوها‌!(گفت و شنود)

گفت: در مراسم تشییع مرحوم علیدوستی هنگام نواختن سرود ملی ایران، گزارشگر سابق حاشیه‌ساز و بدسابقه ورزشی صدا و سیما نه تنها خودش نمی‌ایستد بلکه به فرد کناری‌اش هم اجازه نمی‌دهد به سرود ملی کشورش احترام بگذارد!

گفتم: چند نفر دیگر از همین اجق وجق‌های وطن‌فروش از جمله، کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال هم مثل گوجه‌فرنگی لِه‌شده به صندلی چسبیده‌اند و ادای احترام نمی‌کنند!

گفت: حالا آمریکا به این پادوهای وطن‌فروش خود چه پاداشی قرار است بدهد؟!

گفتم: یارو که خیلی عشق آمریکا داشت، میهمان یک آمریکایی شده بود و تصمیم گرفت برای خوش‌آمد او هنگام غذا خوردن، کارهای آمریکایی را دنبال کند. مرد آمریکایی یک بشقاب برداشت و او هم تقلید کرد. آمریکایی مقداری شیر توی بشقاب ریخت و یارو هم همین کار را کرد. آمریکایی چند تا بیسکویت توی بشقاب ریخت و یارو هم همان کار را کرد. در این هنگام آمریکایی سگش را صدا کرد و بشقاب را جلوی سگش گذاشت و‌....