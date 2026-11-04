* پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) روزهایی که جامعه اسلامی با مسئله‌ای سرنوشت‌ساز روبه‌رو بود، حضرت زهرا(س) در آن شرایط، صرفاً نظاره‌گر حوادث نماندند. ایشان با سخنرانی، بیان استدلال و موضع‌گیری روشن، دیدگاه خود را درباره حق و آینده جامعه بیان کردند. این رفتار نشان می‌دهد که در نگاه فاطمی، مسئولیت یک مسلمان در برابر جامعه با دشوار شدن تحولات اجتماعی، جنبه‌ای سرنوشت‌ساز می‌یابد.

خسروانی

* فرمانده معظم کل قوا در دیدار فرماندهان ارشد نظامی کشور در بخشی از فرمایش خود در تهدید دشمن فرمودند«بدون محدودیت جغرافیایی» یعنی این بار اگر تهدیدی عملیاتی شود، دامنه پاسخ کنشگرانه ایران به منطقه محدود نمی‌شود و می‌تواند قلمرو بسیار بزرگی پیدا کرده و قلمرو ناتو و حتی کشورهای اروپایی را هم زیر آتش بگیرد!

پور‌جعفری

* با توجه به فرمان فرمانده معظم کل قوا در دیدار فرماندهان ارشد نظامی کشور که اولین دیدار جمعی آنان با ایشان می‌باشد، فرمودند «هر سطح و نوعی از تهدید باید با پاسخ فوری و اثرگذار و بدون محدودیت جغرافیایی رو‌به‌رو شود.» ضمن تشکر از نیروهای مسلح مقتدر و عزیزمان، ما مردم مبعوث شده خواهان تأدیب و تعقیب دشمنان در اقصی نقاط جهان هستیم.

قورچی

*استواری ملت مبعوث نشان داد فولاد تسلیحات سپاه و ارتش، در کوره ایمان و وفاداری این ملت گداخته شده است. سپاه و ارتشی که پشت‌گرم به ایران انقلابی، آگاه و در صحنه است، هرگز در میدان نبرد عقب نخواهد نشست و از ناوهای جنگی دشمن نخواهد هراسید.

خلیلی

* به رژیم‌های مفلوک آمریکای بد‌ذات و صهیونی‌های وحشی و قاتل باید این واقعیت مسلم را یادآوری کرد که دورانی که می‌توانستید با ترور یا تهدید هوائی صحنه را تغییر دهید و سپس پشت میزهای مذاکره یا خطوط قرمز بین‌المللی پنهان شوید، به گورستان تاریخ پیوست. اگر دست از پا خطا کنید، جنگی را شروع خواهید کرد که شما صرفاً آغازکننده آن هستید اما تاریخ و نحوه پایان آن، توسط ایران و ایرانیان نوشته خواهد شد.

پورجعفری

* دشمنان بدخواه ایران باید بدانند که ملت مبعوث ایران نه آغاز تجاوز را می‌پذیرد و نه پایان آن را به متجاوز واگذار می‌کند. پایان را ما می‌نویسیم و ما تعیین می‌کنیم نه شما؟

ابراهیمی‌ دیزآبادی

* یکی از عناصر مورد تاکید رهبری در بازدارندگی حداکثری نظامی و تولید ثبات امنیتی، جبهه مقاومت در کشورهای مختلف و وحدت ساحات است. دنیا در جنگ رمضان شاهد عملکرد تهاجمی مشترک جبهه مقاومت بود؛ پهنه‌ای از لبنان در سواحل دریای مدیترانه تا یمن در سواحل دریای سرخ به صحنه آمد. اینک اگر تهدید جدیدی شکل بگیرد، این جبهه با عمل در گستره‌ای بزرگ‌تر وارد میدان خواهد شد.

فیض‌آبادی

* کارشناسان غربی اظهار می‌دارند که برخلاف وعده انتخاباتی ترامپ برای کاهش قیمت بنزین به کمتر از ۲ دلار در هر گالن، جنگ با ایران قیمت بنزین آمریکا را به 20/4 دلار رسانده است؛ افزایشی نزدیک به ۴۰ درصد نسبت به سال گذشته و قیمت گازوئیل نیز با جهش ۷۰ درصدی به ۳۲/6 دلار رسیده است! این تنها دو قلم از دهها قلمی است که با افزایش‌های چشمگیری رو‌به‌رو شده و ترامپ احمق هم در گِل گیر کرده است!

محمودی

* یکی از موارد بازدارندگی و کمک‌کننده به پایان دائمی جنگ و تهدید دشمنان، ملت مبعوث هستند که هشت ماه پیاپی میادین و خیابان‌ها را ترک نکرده و باطل‌کننده ضلع امنیتی جنگ ترکیبی دشمنان بوده است.

خانبلوکی

* مدیرکل روابط عمومی آموزش و پرورش فلسطین در غزه، اعلام کرد بیش از ۸۰۰ معلم در نوار غزه، توسط صهیونیست‌ها به شهادت رسیده‌اند. ترس و واهمه رژیم جعلی از تربیت نسل فلسطینی حق‌طلب و حمله‌ به آینده و تلاش برای محروم کردن نسل‌های فلسطینی از حق آموزش و زندگی است.

درویشی

* افسار سردمداران آمریکا، اروپا و بسیاری از کشورهای جهان به شکل آشکار و پنهان در دستان کثیف صهیونیست‌هاست و ترس حکومت‌ها از آمریکا بیشتر به لحاظ قدرت نظامی -البته توخالی- و بعضا اقتصادی (دلار) یانکی‌ها است.

خندابی

* کریس مورفی، سناتور آمریکایی گفته است ایران پس از پایان این جنگ، به‌شکلی بنیادین قدرتمندتر از گذشته در صحنه منطقه‌ای ظاهر خواهد شد و تمام کشورهای حوزه خلیج‌فارس ناگزیرند با این واقعیت مواجه شوند.

علیپور

* خاخام یهودی گفته، شجاعت ده قسم دارد که نه قسم آن میان ایرانیان تقسیم شده است؛ در آینده روم به دست ایران سقـوط می‌کند! ان‌شاءالله رژیم صهیونی هم محو خواهد شد.

پارسا

*باید توجه کرد از جهت دشمنی با مردم ایران، هیچ تفاوتی میان دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان آمریکا وجود ندارد. و حتی دموکرات‌ها در دشمنی با مردم ایران حرفه‌ای‌تر از جمهوری‌خواهان هستند.

پورعزت

*کاهش ناچیز قیمت نفت برنت و بنزین در داخل آمریکا به واسطه مذاکرات در حال انجام بین ایران و ایالات متحده توسط میانجی‌ها، برای افکار عمومی و خود دولت آمریکا‌، اروپا و چین ثابت کرد که پایان جنگ با ایران می‌تواند حال مردم دنیا را بهتر کند و این دستاورد بزرگی برای ایران است که اهمیت تنگه هرمز را به رخ جهانیان کشید.

سرهنگ‌نژاد

*معتقدم دیپلماسی باید راه خود را برود (گرچه تجربه نشان داده که راه به‌جایی نخواهد برد.) اما با توجه به عبارت «برخورد بدون محدودیت جغرافیایی» با دشمن در دستور جدید رهبر معظم انقلاب به فرماندهان ارشد نظامی، باید خیلی سریع هسته‌های مقاومت در سراسر جهان را برای ضربه زدن به منافع و منابع آمریکا و اسرائیل آماده کرد.

داداش‌پور

*حمله مجدد آمریکا به ایران، برخلاف محاسبات واشنگتن، محدود به اهداف نظامی نخواهد ماند و می‌تواند زیرساخت‌های حیاتی، پایگاه‌های منطقه‌ای و منافع راهبردی آمریکا را در معرض پاسخ‌های سنگین تهران قرار دهد. جنگ دوباره با ایران شاید آغازش در اختیار واشنگتن باشد، اما همان‌گونه که شهید قاسم سلیمانی گفت پایان جنگ و هزینه‌های آن الزاماً مطابق محاسبات آمریکا نخواهد بود.

اسحاقی

*نیروهای مسلح مقتدر ایران اسلامی با تکیه بر دانش بومی، توسعه توان موشکی و پهپادی، تجربه عملیاتی و ظرفیت‌های دفاعی، مؤلفه‌هایی را در اختیار دارند که هر محاسبه نظامی علیه کشور را به شکستی سنگین و تمام عیار برای متجاوزان همراه می‌کند. در یک کلام هرگونه تحرک جدید رژیم صهیونی علیه جمهوری اسلامی ایران می‌تواند کار این رژیم برای همیشه تمام کند.

ابراهیم‌وند

*علیرضا دبیر، با شایستگی‌هایی که نشان داده، امروز به یک نماد موفق ترکیب تخصص و تعهد در مدیریت تبدیل شده است. در حال حاضر کشور به مدیرانی نیاز دارد که مثل یک مدیر کاربلد، هم کارش را خوب بلد باشد و هم متعهد باشد و هم پاسخگو. چه در کُشتی، چه در خودروسازی و چه در اقتصاد.

خلجی

* در واکنش به تهدید رئیس‌جمهور آمریکا درباره تکرار تجاوز و استفاده از «مادر بمب‌ها» باید گفت: این تهدیدها، نه تنها اراده ایران و ایرانی را نمی‌شکند بلکه بسیار قوی‌تر و مصمم‌تر می‌کند.

شیشه‌‌گر

*حکایت این اماراتی‌ها، این‌طور است که به هر کشوری می‌رسند و یا به هر کنفرانسی می‌روند با چرب کردن سبیل این و آن یک بیانیه‌ای می‌دهند و ادعای مالکیت بر جزایر ایرانی می‌کنند. به قول معروف باید گفت «چاه باید از خودش آب داشته باشه» و با التماس به این و آن و گرفتن چهار تا بیانیه، راه به جایی نمی‌برید و این چاه تا ابد برایتان خشک خواهد ماند.

پالیزبان

*ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، درباره اعتراضات گسترده در این کشور گفته عامل اصلی که این بحران قدرت خرید را شعله‌ور کرد، جنگ با ایران، محاصره تنگه هرمز و افزایش قیمت سوخت ناشی از آن‌ها است. آن وقت این‌جا داخل مملکت ما یک‌عده غرب‌پرست ماموریت داشتند به مردم ایران بگویند کارت تنگه هرمز سوخته و بستن تنگه هرمز هیچ اثری بر آمریکا و کشورهای اروپایی ندارد.

بنایی