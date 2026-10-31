اصفهان_ خبرنگار کیهان:

معاون امنیتی و انتظامی استاندار اصفهان بر ضرورت ارتقای بازدارندگی، کاهش آسیب‌پذیری‌ها، تداوم خدمات ضروری در شرایط بحران و بازنگری عملکرد کارگروه‌های پانزده‌گانه بر مبنای شعار «پدافند مردم‌محور، ایران پایدار» تأکید کرد.

اکبر صالحی در جلسه شورای پدافند غیرعامل استان با بیان اینکه آمادگی‌های حوزه پرتوی در جنگ ۱۲ روزه نشان داد هرچه میزان آمادگی‌ها افزایش یابد، خسارت‌ها کاهش می‌یابد، اظهار کرد: اصول کلی پدافند غیرعامل بر مبنای افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب‌پذیری و تداوم فعالیت‌های ضروری استوار است. در شرایط بحران و جنگ، تداوم خدمات حیاتی نظیر آب، برق، حمل‌ونقل، هلال‌احمر و بهداشت و درمان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و تدابیری که در این نشست‌ها اتخاذ می‌شود باید به کاهش آسیب‌ها در زمان حادثه منتهی گردد.

وی با اشاره به شعار امسال تحت عنوان «پدافند مردم‌محور، ایران پایدار» تصریح کرد: نمونه عالی پدافند غیرعامل توسط خود مردم رقم خورد؛ چنان‌که حضور هوشمندانه و ایستادگی مردم در طول حدود

۸ ماه و بیش از ۲۰۰ شب در خیابان، تجلی واقعی پایداری مردمی است.

صالحی با تأکید بر لزوم خودارزیابی و بررسی نقاط ضعف دستگاه‌ها افزود: نخستین گام این است که به بررسی اشکالات و نقاط آسیب خود بپردازیم تا بتوانیم گامی به جلو برداریم. همان‌طور که در هفته دولت بر بازنگری عملکرد فرمانداری‌ها تأکید شد، در هفته پدافند غیرعامل نیز انتظار می‌رود کارگروه‌ها و دستگاه‌های ذی‌مدخل با نگاهی واقع‌بینانه به ارزیابی وضعیت خود بپردازند و چالش‌ها را برطرف

کنند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به طراحی‌ها و برنامه‌ریزی‌های جدید دشمن برای آسیب به زیرساخت‌های حیاتی کشور از جمله راه‌های حمل‌ونقل، جاده‌ها، نیروگاه‌ها، شرکت‌های پخش و مراکز بزرگ اقتصادی و صنعتی، همه دستگاه‌ها باید برنامه‌ریزی دقیق، طرح‌های جایگزین و راهکارهای پاسخگویی به بحران را در دستور کار خود قرار دهند تا پایداری و تاب‌آوری استان تضمین شود.