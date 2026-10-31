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کد خبر: ۳۴۱۱۴۵
تاریخ انتشار : ۰۹ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۸
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بررسی سهمیه ورق‌های فولادی واحدهای صنعتی چهارمحال‌وبختیاری

شهرکرد- خبرنگار کیهان:
جلسه کمیته بررسی سهمیه ورق‌های فولادی واحدهای صنعتی استان چهارمحال‌وبختیاری به ریاست معاون امور صنایع اداره کل صمت استان در محل این اداره کل برگزار 
شد.
در این کمیته، بهنام خسروی میزان کیل‌سنجی ورق و مصارف 
۲ واحد تولیدی را بررسی کرد.
در کمیته اشاره‌شده، نماینده فولاد مبارکه و صاحبان واحدهای تولیدی صنعتی استان که در محصولات خود از ورق‌های فولادی استفاده می‌کنند نیز حضور داشتند. مقرر شد: شرایط خرید از بورس و در نهایت میزان تخصیص سهمیه هر واحد مشخص و برای بهره‌برداری و خرید از بورس به وزارت صمت ارسال شود.
خسروی اظهار داشت: این امر کمک شایانی در جهت بهره‌برداری، افزایش تولید و ارزش افزوده کالای تولیدی می‌کند.

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