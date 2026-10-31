فائقه بزاز

سیاست رسانه‌های همسو با دشمن، تحریف واقعیت‌ها و وارونه‌نمایی حقیقت، به دنبال تزلزل جریان مقاومت است. «شبیخون رسانه‌ای دشمن علیه مقاومت یمن با تضعیف، تحریف و تحریک همراه بوده سعی دارد با تقلیل‌ دادن تشکل انصارالله به یک قبیله و با کژتابی دستاوردهای این جریان نقش مهمی را در تضعیف ارکان این نظام وارد کند. درحالی‌که انصارالله یک جنبش فراگیر و ملی است که مطالبات جریان‌های ملی‌گرا و سکولار یمنی را نیز نمایندگی می‌کند.

انصارالله یمن جنبشی است که با محبوبیت و مشروعیت فراوان در جامعه یمن، بر بخش اصلی این کشور حکومت می‌کند؛ این جنبش حدود ۱۲ سال است که کنترل صنعا به‌عنوان پایتخت یمن را در اختیار داشته و بر مناطقی که نزدیک به ۷۰ درصد جمعیت یمن در آنها زندگی می‌کنند، تسلط کامل دارد.

اگرچه این وارونه‌نمایی‌ها توسط رسانه‌هایی که در سمت درست تاریخ ایستاده‌اند خنثی شده‌اند. رسانه‌هایی که واقع‌گرا بوده‌اند نمی‌توانند چشم خود را بر حقایق رویدادهای منطقه و جهان ببندند.

رسانه‌های واقع‌گرا نگاه دیگری به تحولات منطقه دارند و یمن را دست برتر رویدادهای منطقه می‌بینند. علاوه‌بر این از نگاه رسانه‌های غربی پیشروی نیروهای ارتش یمن در ساحل غربی یمن و تصرف بنادر استراتژیک موضوعی نگران‌کننده برای آمریکا و عربستان سعودی است. ضمن این که اکثر این رسانه‌ها یمن را اهرم فشار ایران بر گلوگاه باب‌المندب ارزیابی کرده‌اند.

نیویورک‌تایمز در‌باره تصرف بندر استراتژیک «مخا» آورده است: «این حرکت، گروه را در موقعیت قوی‌تری برای تهدید کشتی‌ها در یکی از مسیرهای کلیدی تجارت جهانی قرار می‌دهد.»

تحلیل‌گران از جمله «آدام بارون» عضو مرکز تحقیقاتی نیوآمریکا در واشنگتن در مصاحبه با نیویورک‌تایمز تصرف و دستیابی یمن به اطراف مخا و باب‌المندب را ارزشمندترین املاک راهبردی یمن خوانده است.

آنها هشدار دادند که اگر انصارالله این قلمرو را کامل کنند، هر دو نقطه گلوگاهی اصلی شبه‌جزیره عربستان (باب‌المندب و هرمز) دست‌کم تا حدی تحت کنترل ایران و متحدانش قرار می‌گیرد. این روزنامه همچنین به افزایش اهمیت باب‌المندب پس از تحولات مربوط به تنگه هرمز اشاره کرد و نوشت که عربستان سعودی بخش عمده صادرات نفت خود را از طریق دریای سرخ هدایت کرده است.

انزوای تولیدکنندگان نفت

با سلطه یمن بر باب‌المندب

رویترز نیز در این باره تأکید کرده است، کنترل کامل باب‌المندب توسط یمنی‌ها می‌تواند به ایران مزیت حیاتی در رویارویی با آمریکا بدهد و با کاهش عرضه از طریق دومین کریدور ترانزیتی مهم، قیمت نفت را به‌شدت افزایش دهد.

منابع یمنی به رویترز گفته‌اند که کنترل ذوباب و جزیره میون کلید تسلط بر تنگه است. تحلیل‌گران هشدار دادند که سلطه یمن بر این آبراه، تولیدکنندگان نفت خلیج را بیشتر از مسیرهای اصلی کشتیرانی‌شان منزوی می‌کند.

روزنامه گاردین نیز در گزارشی نوشته است که تصرف ساحل و برخی جزایر توسط نیروهای حوثی (انصارالله) فاجعه‌ای راهبردی برای عربستان سعودی و آمریکا خواهد بود. به اعتقاد این روزنامه، چنین تحولی ایران و متحدانش را به کنترل کامل دو گذرگاه حیاتی کشتیرانی غربی در دو سوی شبه‌جزیره عربستان نزدیک‌تر می‌کند: تنگه باب‌المندب در انتهای جنوبی دریای سرخ و تنگه هرمز در خلیج‌فارس.

گاردین تأکید کرده است که هدف انصارالله از پیشروی در ساحل جنوبی‌تر از الحدیده ایجاد اهرم فشاری جدید برای وادارکردن عربستان و آمریکا به توافقی است که محاصره نفتکش‌های ایرانی در خلیج‌فارس را لغو کند.

سی‌ان‌ان: جزیره میون

به‌عنوان جایزه استراتژیک

سی‌ان‌ان نوشته است که باتوجه ‌به اینکه عربستان صادرات نفت خود را از هرمز به دریای سرخ منتقل کرده، کنترل یمنی‌ها بر این جزیره کوچک می‌تواند امکان جلوگیری از عبور کشتی‌ها از این گذرگاه باریک را فراهم کند.

سی‌ان‌ان به نقل از یکی از فرماندهان نیروهای دولت مستعفی یمن که می‌خواسته نامش فاش نشود آورده است که اگر حوثی‌ها (انصارالله) جزیره را بگیرند و کنترل باب‌المندب را به دست آورند، نیروی عظیم بین‌المللی و ناوگان‌های دریایی برای بیرون‌راندن آنها لازم خواهد بود.

تحلیلگران این شبکه نیز به امکان مین‌گذاری تنگه توسط یمنی‌ها اشاره کرده و گفته‌اند که دیگر نیازی به سلاح‌های دوربرد برای تهدید کشتیرانی نخواهد بود. سی‌ان‌ان همچنین کاهش قابل‌توجه جریان نفت از این مسیر را گزارش کرد و هشدار داد که کارزار پایدار انصارالله می‌تواند آن را بیشتر مختل کند. اندیشکده آمریکایی «رند»

(RAND Corporation) نیز در تازه‌ترین پژوهش خود اذعان می‌کند که نیروهای مسلح یمن از موقعیتی برخوردارند که به آن‌ها امکان می‌دهد مسیر مرحله بعدی درگیری میان آمریکا و ایران را شکل دهند»

بنابر این گزارش، «در شرایطی که ایران عملاً تنگه هرمز را بسته است، نیروهای مسلح یمن اکنون در موقعیتی قرار گرفته‌اند که از قدرت استثنایی برخوردارند». این اندیشکده در گزارش خود به جامعه بین‌الملل توصیه کرد با نیروهای مسلح یمن به‌عنوان «طرفی فعال که عمل‌گرایانه رفتار می‌کند و تصمیم‌هایش را بر اساس منافع خود می‌گیرد» برخورد کند. زیرا این نیروها «در انتخاب زمان ورود به درگیری‌ها یا تشدید آن‌ها، باانگیزه حراست شدید از منافع خود، زیرکی و هوشمندی نشان داده‌اند».

فایننشال‌تایمز: اهرم فشار بر قیمت انرژی

تحلیلگر گروه بحران بین‌المللی، احمد ناجی، به فاینسنال تایمز گفته است: «حوثی‌ها (انصارالله) مدت‌ها برای این نبرد آماده شده‌اند و ساحل را مهم‌ترین جبهه راهبردی خود می‌دانند؛ آنها معتقدند تسلط بر ساحل به آنها امکان تحمیل خواسته‌هایشان بر سعودی‌ها را می‌دهد و همزمان پشتیبانی خوبی برای حامی‌شان ایران فراهم می‌کند.»

استراتژیست‌های بانک آی‌ان‌جی نیز هشدار داده‌اند که زیرساخت‌های انرژی عربستان و صادرات نفت خام آن از دریای سرخ بیش‌ازپیش در معرض خطر قرار گرفته و رویدادهای اخیر تهدید کشتیرانی اطراف باب‌المندب را افزایش داده است. آنها پیش‌بینی کردند قیمت نفت و به‌ویژه فرآورده‌های پالایشی مانند گازوئیل تا زمانی که هر دو طرف (ایران و آمریکا) زمان را به نفع خود می‌دانند، روند صعودی خود را حفظ کند.

پیروزی‌های یمن

و حمایت کاربران شبکه‌های اجتماعی دنیا

یورونیوز با اشاره به رسیدن نیروهای ارتش یمن به جزیره میون که تنگه را به دو کانال کشتیرانی تقسیم می‌کند، این حرکت را قابل‌توجه دانست که یمنی‌ها را در موقعیت کنترل یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های تجاری آسیا- اروپا قرار می‌دهد.

این رسانه تأکید کرد که با تسلط یمنی‌ها بر این جزیره در کنار محاصره هرمز توسط ایران حدود یک‌سوم تجارت دریایی جهان تحت کنترل ایران و متحدانش قرار می‌گیرد.

آزادسازی بسیاری از شهرها و پایگاه‌ها و بنادر توسط رزمندگان قهرمان یمن واکنش‌ها و حمایت‌های کاربران را در سراسر جهان به همراه داشته است.

مثلاً کاربران شبکه‌های اجتماعی و گروه‌های مقاومتی دنیا با پیروزی‌های قهرمانان یمن و آزادسازی «مارب» طوفانی از هشتگ «مارب» به راه انداختند و از آن برای اعلام همبستگی و مشارکت در رقم‌زدن پیروزی جنگاوران یمنی علیه مزدوران متجاوز سعودی کمک گرفتند.

شبکه ایکس (توئیتر سابق) شاهد موجی از پست‌ها با محوریت یمن بود. کاربران یمنی، اینفلوئنسرهای آمریکایی، نویسنده‌های ترک‌زبان و فارسی‌زبان و صفحه‌های رسانه‌ای هر یک به سبک خودشان برای یمن ابراز احساسات کردند.

برخی از کاربران یمنی نیز در آن ماجرا در جنگ لفظی با دشمنانشان پیشتاز بودند.

جو ویلسون، سیاستمدار آمریکایی طرفدار ترامپ که با شبکه ضدانقلابی سلطنت‌طلب ایران نیز در ارتباط است در توئیتی نوشته بود: «یمن را از دست ایران آزاد کنید.»

سپس کاربری به نام ابراهیم ناجی، آن را نقل‌قول کرد و نوشت: «آمریکا و عربستان را از دست صهیونیست‌ها آزاد کنید؛ اروپا را از صهیونیست‌ها آزاد کنید. یمن و ایران تنها دو کشور آزاد جهان هستند!» پاسخی که با استقبال کاربران قرار گرفت.

«هازار‌تاندوغان»، نویسنده‌ای که در پروفایلش خود را ترکی از تبریز معرفی کرده و ساکن ازمیر است، با ۱۲۳ هزار دنبال‌کننده، از سکوت پیشین جهان در قبال جنایات سعودی‌ها در یمن انتقاد کرده، به زبان ترکی نوشته است: «وقتی کودکان یمن به‌خاطر سعودی‌ها از گرسنگی می‌مردند، کسی صدایش درنیامد.»

مدیای ایرانی هم مثل همیشه سراغ ویدئوهای لگویی رفته است. این صفحه ۱۹ سپتامبر ویدئویی با عنوان «از مخا تا باب‌المندب» منتشر کرد و نوشت: «روایتی لگویی از نبردها و پیروزی‌های یمن؛ فصلی تازه از تاریخ که آجر‌به‌آجر بازسازی می‌شود.» این پست پس از یک روز بیش از

۶۳۹ هزار بازدید و ۸.۶ هزار پسند دریافت کرده

است. کاربری یمنی نیز تصویری از یک نیروی یمنی در کنار پرچم آمریکای در حال سوختن را با عبارت همه ما یمنی هستیم منتشر کرده بود. این پست تا امروز ۳۸۲ هزار بازدید،

۲۰.۷ هزار لایک و ۳.۲ هزار ریپست دارد و حدود ۸۰۰ نفر زیر آن نظر گذاشته‌اند.

توئیت جنجالی کاربر یمنی

درباره قدمت امارات سوژه شد!

مقایسه تاریخچه و قدمت کشورهای منطقه توسط یک کاربر یمنی نیز در توئیتر بازتاب گسترده‌ای داشت. این کاربر با کنایه‌ای سنگین به لفاظی‌های امارات علیه یمن با بازنشر تصویری از یک فاضلاب قدیمی نوشته است که لوله‌های فاضلاب یمن قدمتی بیشتر از کل کشور امارات دارند!

یمن از دل افسانه‌های تاریخی سر درآورده است و قرار است در دل تاریخ کهن خود جاودانه شود. برای سال‌ها، وقتی از یمن حرف زده می‌شد، معمولاً تصویر کشوری جنگ‌زده در ذهن می‌آمد؛ کشوری که قدرت‌های بزرگ و ثروتمند منطقه تصور می‌کردند می‌توانند سرنوشت میدان آن را با بمباران، محاصره و شورش و تجزیه تعیین کنند. در چنین شرایطی، تعبیر «فتح‌الفتوح یمنی‌ها» در فضای مجازی دست‌به‌دست می‌شود؛ تعبیری که شاید بیشتر از آنکه یک عنوان رسمی نظامی باشد، بازتاب شگفتی‌بخشی از افکار عمومی از سرعت و ابعاد تحولات اخیر است.