سرویس خارجی-

مقامات یمنی به سرمایه‌گذاران آرامکو هشدار دادند ادامه تأمین مالی تجاوز و محاصره یمن، تأسیسات و منابع این شرکت را نابود می‌کند و چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان را مختل خواهد ساخت؛ این هشدار هم‌زمان با پیشروی‌های میدانی یمن در تعز و لحج، افشای افسران سعودی و رد ادعاهای ریاض مطرح شده است.

سیاست‌های تهاجمی و پرهزینه اغلب نه از ارزیابی واقع‌بینانه تهدیدها، بلکه از سازوکارهای درونی قدرت نشأت می‌گیرند که در آن ائتلاف‌های محدود نخبگان با بهره‌گیری از اسطوره‌های امنیت و عظمت، هزینه‌های ماجراجویی را به کل نظام و جامعه تحمیل می‌کنند. این ائتلاف‌ها با ایجاد اجماع ساختگی پیرامون ضرورت گسترش نفوذ و نمایش قدرت، هرگونه بازنگری در مسیر را به‌مثابه ضعف جلوه می‌دهند و در نتیجه دولت را در مدار فرسایش تدریجی منابع و انباشت آسیب‌پذیری‌های جدید گرفتار می‌سازند؛ این فرآیند در نهایت نه امنیت پایدار، بلکه شکنندگی ساختاری و کاهش ظرفیت استراتژیک همان قدرتی را رقم می‌زند که در آغاز خود را شکست‌ناپذیر می‌پنداشت.

هشدار تند و تیز

مقامات یمنی با هشداری مستقیم خطاب به سرمایه‌گذاران خارجی شرکت نفتی آرامکو اعلام کردند ادامه تأمین مالی تجاوز و محاصره یمن توسط این شرکت، تأسیسات و منافع اقتصادی آن را در معرض نابودی قرار می‌دهد. نصرالدین عامر، عضو ارشد انصارالله و رئیس هیئت‌مدیره خبرگزاری یمن، در گفت‌وگو با شبکه المسیره تأکید کرد که آرامکو بزرگ‌ترین تأمین‌کننده مالی تجاوز عربستان علیه یمن است و منابع مالی آن نه‌تنها هزینه جنگ‌ها و تجاوزهای منطقه‌ای را پوشش می‌دهد، بلکه برای حمایت از دشمن صهیونیستی نیز به کار گرفته می‌شود. وی هشدار داد تداوم این سیاست، پروژه‌های اقتصادی عربستان از جمله چشم‌انداز ۲۰۳۰ را با اختلال جدی مواجه خواهد کرد و سرمایه‌گذاران باید هشدارهای نیروهای مسلح یمن را جدی بگیرند، زیرا روند هدف‌گیری مستمر زیرساخت‌های این شرکت در دستور کار قرار دارد.

عامر تصریح کرد شرکت آرامکو در صدر نهادهایی قرار دارد که هزینه جنگ علیه یمن را تأمین می‌کنند و جنایاتی که در جهان عرب و اسلام رخ می‌دهد، با منافع و سرمایه‌هایی که این تجاوزها را پشتیبانی می‌کنند، پیوند خورده است. او از حمله مستمر نیروهای مسلح یمن به تأسیسات آرامکو تمجید کرد و افزود که ادامه تجاوز سعودی، اعزام نظامیان و تسلیحات بیشتر و به کام مرگ فرستادن جوانان یمنی، پاسخ‌گویی به منابع تأمین مالی جنگ را ضروری ساخته است. این موضع‌گیری نشان می‌دهد که صنعا دیگر هزینه‌های تجاوز را صرفاً در مرزهای یمن محدود نمی‌بیند و شریان‌های اقتصادی رژیم سعودی را هدف قرار داده است.

پیام قبایل

حضور مستمر قبایل یمنی در میدان‌ها و برگزاری تجمعات مسلحانه و گردهمایی‌های قبیله‌ای، پیام روشنی برای نظام سعودی به همراه دارد. عامر تأکید کرد که حاکمان و افسران سعودی مسئولیت کشتار مردم یمن، تجاوزهای مستمر و جنایات روزانه علیه این کشور را بر‌عهده ‌دارند. این تجمعات نه تنها نماد مقاومت مردمی است، بلکه نشان‌دهنده عزم ملی برای مقابله با سیاست‌های تجاوزکارانه ریاض و حامیان خارجی آن، از جمله آمریکا، است که با فروش تسلیحات و حمایت سیاسی، استمرار محاصره و جنگ را ممکن ساخته‌اند.

افشای اسامی افسران سعودی

خبر دیگر آنکه افشای اسامی و تصاویر افسران سعودی در استان‌های شبوه و سقطری، در روز جمعه، ادعاهای ریاض مبنی بر عدم حضور نیروهای نظامی این کشور در یمن را به‌طور کامل رد کرد. عامر، در این مورد، خاطرنشان ساخت ارائه این اطلاعات به‌‌صورت جزئی و دقیق، توانمندی‌های اطلاعاتی یمن در رصد تحرکات و دستیابی به جزئیات فرماندهان میدانی را نشان می‌دهد. این افشاگری‌ها محدود به نظارت هوائی نیست، بلکه شناسایی هویت افراد، مسئولیت‌ها و محل حضور آنان را نیز دربر می‌گیرد و پیام روشنی دارد که تحرکات و موقعیت‌های نظامی سعودی زیر رصد دقیق نیروهای مسلح یمن قرار دارد.

پیشروی سریع

ارتش یمن پیشروی سریعی در مناطق جنوبی استان تعز و شمال استان لحج انجام داده و محاصره نیروهای وابسته به عربستان در مناطق الضاربه و رأس‌العره را محکم‌تر کرده است. منابع خبری از پاکسازی کامل شهرستان حیفان استان تعز و تسلط بر مرکز شهرستان المقاطره و بیشتر مناطق آن خبر دادند. حزام الاسد، عضو مجلس یمن، اعلام کرد که نیروهای مسلح یمن مناطق باقی‌مانده جبهه حیفان را آزاد کرده، سه تیپ از نیروهای دشمن را در استان لحج نابود کرده‌اند و با درهم ‌کوبیدن نیروها و تجهیزات اعزامی دشمن، شهرستان المقاطره از جمله مرکز و قلعه آن را پاکسازی کرده‌اند. تعقیب نیروهای وابسته به عربستان تا مرزهای شهرستان طورالباحه ادامه یافته است.

گفتنی است تلاش‌های ریاض برای تغییر موازنه نظامی در یمن با استفاده از حمله نظامی و نیروهای نیابتی با شکست مواجه شده و معادلات جدیدی در حوزه امنیت انرژی منطقه ‌ایجاد کرده است. در حالی که عربستان صدها میلیارد دلار برای تجهیز نیروهای خود در سواحل غربی، مأرب، الجوف و تعز هزینه کرده، گزارش‌های میدانی از شکستی سنگین در برابر عملیات‌های دقیق صنعا حکایت دارد. عملیات‌های اخیر در سواحل غربی، الجوف و تعز که برخی ناظران آن را پیروزی‌های چشمگیر نظامی توصیف کرده‌اند، ضعف توان عملیاتی نیروهای تحت حمایت ریاض را آشکار ساخته است. صنعا با تکیه بر اصل «محاصره در برابر محاصره» و «تشدید در برابر تشدید»، پایگاه‌های هوایی، فرودگاه‌ها و تأسیسات انرژی تأمین‌کننده هزینه جنگ را هدف قرار داده است.

تکذیب ادعاهای سعودی

یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، ادعای عربستان مبنی بر سرنگونی یک پهپاد در حریم هوائی مدینه منوره را رد کرد و گفت نیروهای مسلح یمن روز جمعه هیچ عملیاتی با هدف حمله به عمق خاک عربستان انجام نداده‌اند. وی این اتهام‌زنی را ادامه ادعاهای بی‌اساس علیه ملت و نیروهای مسلح یمن دانست و آن را نشانه ورشکستگی اخلاقی و پستی رژیم سعودی خواند. وزارت خارجه یمن نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد که عربستان با این اتهام‌زنی به اهداف جنایتکارانه خود دست نمی‌یابد و هدف اصلی آن سرپوش گذاشتن بر ناکامی در حفاظت از زیرساخت‌های نفتی، شکست نیروهای خود در یمن و جنایت‌های روزانه در کشتار کودکان و زنان یمنی است. این وزارتخانه افزود که چنین ادعاهایی تلاش برای کشاندن افکار عمومی امت اسلامی به باتلاقی است که رژیم سعودی خود در آن گرفتار شده است.

ادامه تجاوزات حملات هوائی و موشکی عربستان

یحیی سریع، جمعه‌شب، اعلام کرد که عربستان سعودی در ۲۴ ساعت گذشته ۹۳ حمله موشکی و هوائی به یمن انجام داده است. این حملات به اهداف و اماکن نظامی در استان‌های صنعا، الجوف، تعز، صعده، مأرب، ذمار، حجه، إب و لحج صورت گرفته و با جنگنده‌های اف-۱۵ و تایفون از پایگاه‌های خمیس مشیط و طائف و حملات موشکی از نجران و جیزان اجرا شده است. با احتساب این حملات، شمار کل حملات هوائی و موشکی عربستان به یمن به سه هزار و ۶۸۹ مورد افزایش یافته است. این حجم از حملات نشان‌دهنده بن‌بست نظامی ریاض در رسیدن به اهداف سیاسی خود و تلاش برای تحت فشار قرار دادن جامعه و زیرساخت‌های یمن است.

توسعه توانمندی‌های اطلاعاتی و نظامی یمن

کارشناسان نظامی یمنی تأیید کردند که افشای نام فرماندهان میدانی نیروهای مورد حمایت عربستان و اشراف بر تجمعات نظامی در چندین جبهه، سطح پیشرفته قابلیت‌های اطلاعاتی نیروهای مسلح یمن را نشان می‌دهد. زکریا الشرعبی، تحلیلگر امور سیاسی، گفت این آگاهی مبتنی بر منابع و کانال‌های متعدد اطلاعاتی است که به‌صورت فوری به‌روزرسانی می‌شود و امکان عملیات دقیق را فراهم می‌کند. سرتیپ علی ابی رعد نیز حضور افسران سعودی در اتاق‌های عملیات پیشرفته را نشانه عدم اعتماد فرماندهان سعودی به نیروهای وابسته خود دانست و تأکید کرد که دقت هدف‌گیری خودروهای نظامی و تمرکز نیروها، توسعه قابلیت‌های شناسایی و اطلاعاتی یمن را اثبات می‌کند. اسناد یافت‌شده در مراکز نظامی سابق دشمن، از جمله المخا و ذباب، نقش مستقیم عربستان در مدیریت عملیات نظامی را آشکار ساخته است. ادامه تجاوز و محاصره، توسعه توانمندی نظامی یمن از جمله زرادخانه متنوع موشک‌ها، پهپادها و فناوری موشک‌های مافوق صوت را تسریع کرده و نشان می‌دهد که هرگونه تداوم سیاست فعلی ریاض و حامیانش تنها به افزایش هزینه‌های سنگین امنیتی و اقتصادی برای خود آنان منجر خواهد شد.