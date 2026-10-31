تخریب کامل 274 سازه در 7 کشور به ارزش 15 میلیارد دلار توسط نیروهای مسلح ایران

سرویس خارجی-

وال استریت ژورنال در تازه‌ترین گزارش خود از قدرت موشکی ایران در جنگ اخیر نوشته است، ایران 274 سازه را در 7 کشور منطقه غرب آسیا نابود کرد و میلیاردها دلار به این پایگاه‌ها خسارت زد.

خسارتی که مردم آمریکا از جنگ احمقانه ترامپ علیه ایران متحمل شده‌اند هر روز بالاتر می‌رود. افزایش قیمت بنزین، گازوئیل، مواد غذایی و تشدید فشار اقتصادی بر خانوارهای آمریکایی، نارضایتی از جنگ و جمهوری‌خواهان را به شدت افزایش داده و حتی بخشی از جمهوری‌خواهان را به فاصله گرفتن از ترامپ واداشته است. نشریه «نیوزویک» هشدار داده است که افزایش قیمت نفت گرمایشی در پی جنگ با ایران، هزینه گرم‌کردن خانه‌ها را در زمستان پیش‌رو برای میلیون‌ها خانوار آمریکایی، به‌ویژه در شمال ‌شرق این کشور، به‌شدت افزایش خواهد داد. نتایج جدیدترین نظرسنجی نشان می‌دهد حدود ۷۰ درصد رأی‌دهندگان آمریکایی خواهان اولویت دادن کنگره جدید به پایان جنگ علیه ایران هستند و حدود ۸۰ درصد کاهش هزینه‌های زندگی را از مهم‌ترین اولویت‌ها می‌دانند. گزارش‌ها حاکی است طی 8 ماه گذشته مردم آمریکا بیش از 200 میلیارد دلار هزینه اضافی بابت افزایش قیمت سوخت متحمل شده‌اند در اروپا هم صدراعظم آلمان با اعتراف به پیامدهای سنگین اقتصادی ناشی از تداوم جنگ تحمیلی آمریکایی- صهیونیستی علیه ایران، اعلام کرده است که افزایش قیمت حامل‌های انرژی در هشت ماه گذشته، بیش از ۱۰۰ میلیارد یورو هزینه به شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان اروپایی تحمیل کرده است.

نابودی پایگاه‌های آمریکا

هزینه‌های سنگین آمریکا از جنگ احمقانه ترامپ علیه ایران تنها به افزایش هزینه‌های زندگی در این کشور خلاصه نمی‌شود. گزارش قطره چکانی پنتاگون از افزایش تعداد کشته‌ها و مجروحان جنگ، نابودی ذخایر موشک‌های راهبردی آمریکا، نابودی اعتبار هژمونی آمریکا، نابودی پایگاه‌های آمریکا در منطقه غرب آسیا و خسارت‌های ده‌ها میلیارد دلاری به این پایگاه‌ها را هم به لیست شکست‌های قبلی آمریکا در مقابل ایران اضافه کنید. دو هفته پیش خبرگزاری رویترز در گزارش تحقیقی مفصلی از ضربات سنگین، دقیق و ویرانگر ایران به پایگاه‌های آمریکا در طول جنگ خبر داده و نوشته بود «موشک‌ها و پهپادهای ایران حداقل ۱۳۵ بار به سایت‌های زیرساختی خلیج‌فارس حمله کرده‌اند و باعث خرابی‌های پی‌در‌پی شده‌اند.» هفته گذشته هم وبگاه آمریکایی «میداس تاچ»، تصاویر دیده‌نشده از خسارات پایگاه‌های این کشور در جنگ با ایران را منتشر کرده و از قول نظامیان حاضر در این پایگاه‌ها نوشته بود که کاملاً آنها در مقابل پهپادها و موشک‌های ایران بی‌دفاع بودند. پرسنل ارتش آمریکا در پایگاه هوائی موفق السلطی در اردن، به میداس تاچ گفتند که حدود سه ماه از ماه مارس(اسفند) تقریباً به طور مداوم در پایگاه به دلیل حملات ایران آتش‌سوزی می‌شد. منابع در کویت هم به این رسانه گفتند که پس از حملات اولیه ایران در جنگ، برخی از اعضای ارتش آمریکا در بیابان پراکنده شدند و سه ماه در یک ون زندگی کردند تا سرانجام توانستند به خانه فرستاده شوند. طبق گزارش میداس تاچ، اعضای ارتش آمریکا در امارات متحده عربی، گفتند که هیچ هشداری مبنی بر آغاز جنگ دریافت نکرده‌اند و هنگام شروع، هیچ پناهگاه یا محافظتی نداشته‌اند. در بحرین هم به نوشته این رسانه برخی از پرنسل نظامی آمریکا ده‌ها هزار دلار پرداختند تا اعضای خانواده‌شان را به جای امنی برسانند و مجبور شدند اثاثیه و همسران خود را رها کنند و خودشان در بحرین بمانند.

نابودی 274 سازه

بررسی تازه رسانه آمریکایی وال استریت ژورنال هم‌، حاکی از آن است که در حملات ایران به پایگاه‌های نظامی آمریکا در هفت کشور، ۲۷۴ سازه آسیب‌دیده و خساراتی تا ۱۵ میلیارد دلار به بار آورده است؛ حملاتی که نگرانی پنتاگون از توان موشکی ایران و احتمال دور جدید درگیری‌ها را افزایش داده است.

«وال‌استریت‌ژورنال» در گزارش خود تحت عنوان «ایران چگونه پایگاه‌های آمریکا را درهم کوبید و میلیاردها دلار خسارت به بار آورد؟» نوشته است: بررسی تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که دامنه خسارات بسیار گسترده‌تر از آن چیزی است که مقام‌های آمریکایی تاکنون به‌صورت عمومی اعلام کرده‌اند. وال‌استریت‌ژورنال ادامه می‌دهد در حمله ایران در هفدهم ژوئیه(26 تیز) به پایگاه هوائی «موفق السلطی» در بیابان اردن، سه نظامی آمریکایی کشته شدند. تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که این حمله شبانه دست‌کم به ۱۹ ساختمان محل استقرار و اقامت نظامیان آمریکایی آسیب رسانده است. بر اساس این گزارش، این حمله یکی از مرگبارترین شب‌های جنگ برای نیروهای آمریکایی بود اما تنها حمله‌ای نبود که محل زندگی و استراحت نظامیان این کشور را هدف قرار داد. ایران در همان هفته، چندین واحد مسکونی و محل اسکان نیروهای آمریکایی را در دیگر تأسیسات نظامی این کشور در منطقه نیز هدف قرار داد.

به گزارش فارس وال‌استریت‌ژورنال با اشاره به این موارد ادامه داد، حملات ماه ژوئیه(تیر) از تغییر نگران‌کننده‌ای در تاکتیک‌های ایران حکایت داشت و نشان داد که توانایی این کشور برای طراحی و هماهنگ‌سازی حملات متوالی و هدف قرار دادن دقیق اهداف بهبود یافته است. بر اساس بررسی وال‌استریت ژورنال از داده‌های ماهواره‌ای، بیانیه‌های نظامی ایران و مصاحبه با مقام‌های آمریکایی، ایران بیش از گذشته به‌طور مستقیم ساختمان‌هایی را هدف قرار می‌داد که محل استقرار و اقامت نظامیان آمریکایی بودند. بررسی وال‌استریت ژورنال جامع‌ترین ارزیابی عمومی از میزان خسارات جنگ به تأسیسات نظامی آمریکا تا به امروز به شمار می‌رود.وال‌استریت ژورنال در بررسی خود ۲۵ ساختمان را در این پایگاه شناسایی کرده که طی شش ماه نخست جنگ، نشانه‌هایی از آسیب‌دیدگی داشته‌اند.

این روزنامه در سراسر منطقه غرب آسیا نیز با بررسی ده‌ها هزار تصویر ماهواره‌ای با وضوح پایین آژانس فضائی اروپا، نزدیک به ۲۰۰ سازه آسیب‌دیده دیگر را در تأسیساتی شناسایی کرده که نیروهای نظامی آمریکا در آن‌ها حضور داشته‌اند. وال‌استریت ژورنال همچنین در مواردی که امکان‌پذیر بوده، تصاویر زمینی و تصاویر ماهواره‌ای با وضوح بالاتر از دیگر سازه‌های آسیب‌دیده را به دست آورده و صحت آن‌ها را بررسی کرده است. در مجموع، این روزنامه ۲۷۴ سازه را در ۲۴ تأسیسات نظامی واقع در هفت کشور شناسایی کرده که طی شش ماه نخست جنگ آسیب دیده‌اند. طبق این گزارش، ایران ضربات سنگینی به تأسیسات نظامی آمریکا وارد کرده است. اکنون نیز در شرایطی که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در حال بررسی دور جدیدی از حملات علیه ایران است، ارتش آمریکا پیش از احتمال پاسخ متقابل تهران، شماری از نیروهای خود را از چندین پایگاه در منطقه خارج کرده است؛ موضوعی که وال‌استریت ژورنال پیش‌تر گزارش داده بود.

خسارت میلیاردی

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که مقام‌های پنتاگون نگرانند ایران بخشی از پیشرفته‌ترین موشک‌های خود را برای مراحل بعدی درگیری حفظ کرده باشد و بتواند در دور بعدی جنگ، حملات مؤثرتری انجام دهد. بر اساس سندی که وال‌استریت ژورنال به آن دست یافته، آخرین برآورد هزینه‌های جنگ ایران تا شانزدهم اکتبر(24 مهر) به ۴۷.۱ میلیارد دلار رسیده است. بر اساس این گزارش، این رقم شامل خسارات وارد شده به پایگاه‌های نظامی آمریکا نمی‌شود؛ خساراتی که پنتاگون به‌طور جداگانه، حداقل پنج میلیارد دلار برآورد کرده است. با این حال، به گفته یک منبع دیگر که در جریان برآورد هزینه‌ها قرار گرفته، این رقم ممکن است به ۱۵ میلیارد دلار نیز برسد. وال‌استریت ژورنال پیش‌تر گزارش داده بود که پنتاگون انتقال پایگاه‌های خود به مناطق دورتر از دسترس ایران و همچنین عقب‌نشینی از تأسیسات نظامی خود در کویت و عربستان سعودی را بررسی کرده است. بررسی تصاویر ماهواره‌ای عمومی آژانس فضائی اروپا توسط وال‌استریت ژورنال که یکی از معدود منابع عمومی دارای تصاویر مستمر در طول جنگ بوده است، نشان می‌دهد حملات ایران چگونه در طول زمان گسترش یافته‌اند. بررسی تصاویر ماهواره‌ای عمومی آژانس فضائی اروپا توسط وال‌استریت ژورنال که یکی از معدود منابع عمومی دارای تصاویر مستمر در طول جنگ بوده است، نشان می‌دهد حملات ایران چگونه در طول زمان گسترش یافته‌اند. بر اساس این گزارش در دو هفته نخست جنگ، موشک‌ها و پهپادهای ایران پایگاه‌های نظامی آمریکا را در سراسر منطقه خلیج‌فارس زیر آتش گرفتند. در این مدت، دست‌کم ۱۱۹ ساختمان در ۱۳ تأسیسات نظامی، که بیشتر آن‌ها در کویت قرار داشتند، نشانه‌هایی از آسیب‌دیدگی داشتند؛ رقمی که از هر مقطع زمانی دیگر در طول جنگ بیشتر بود. گزارش وال‌استریت ژورنال در این زمینه در حالی منتشر شده است که پنتاگون تاکنون اطلاعات اندکی درباره میزان خسارات وارد شده به تأسیسات نظامی آمریکا منتشر کرده است. طبق گزارش وال‌استریت‌ژورنال از توانمندی موشکی ایران، تهران در حال بازسازی سریع زیرساخت‌های آسیب‌دیده خود، از جمله پایگاه‌ها و تأسیسات تولید موشک، و همچنین بیرون آوردن زرادخانه موشکی مدفون‌شده خود از زیر آوار است؛ این در حالی است که آمریکا بخش قابل‌توجهی از ذخایر موشک‌های رهگیر خود را مصرف کرده است.