رئیس ستاد کل و پشتیبانی نیروهای مسلح در پیامی نوشت: هرگاه نشانه‌های اقدام خصمانه دشمن احراز شود، نیروهای مسلح در انتخاب زمان و نحوه پاسخ، منتظر آغاز اقدام او نخواهند ماند.

سرلشکر علی عبداللهی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح طی پیامی در فضای مجازی نوشت: با تمام ظرفیت اطلاعاتی، تحرکات و آمادگی‌های دشمن را رصد می‌کنیم و بانک اهداف را بروز می‌کنیم.

وی تأکید کرد: هرگاه نشانه‌های اقدام خصمانه دشمن احراز شود، نیروهای مسلح در انتخاب زمان و نحوه پاسخ، منتظر آغاز اقدام او نخواهند ماند.

به گزارش ایرنا، رئیس ستاد کل و پشتیبانی نیروهای مسلح تصریح کرد: پاسخ ما فوری، اثرگذار و بدون محدودیت جغرافیایی خواهد بود.

پر شدت و بدون محدودیت جغرافیایی به دشمن پاسخ می‌دهیم

سرلشکر عبداللهی همچنین به ملت مبعوث‌شده، پس از دریافت فرمان قاطعانه فرمانده کل قوا به فرماندهان ارشد نیروهای مسلح پیامی صادر کرد.

به گزارش فارس، متن این پیام به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

فرمان هوشمندانه، حکیمانه و قاطعانه فرمانده معظم کل قوا، حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای مدظله‌العالی، همچون تدابیر ارزشمند معظم‌له در دوران جنگ تحمیلی سوم، راهگشای فرماندهان و آحاد نیروهای مسلح می‌باشد.

نیروهای مسلح جان‌برکف به فرمانده عزیز خود و ملت مبعوث‌شده ایران اسلامی اطمینان می‌دهند در مقابل هرگونه تجاوز و در هر سطح و نوعی، تا پای جان ایستادگی نمایند.

اعلام می‌داریم نیروهای مسلح مقتدر ایران، به تبعیت از فرامین فرمانده معظم کل قوا و امام جامعه مسلمین، برای دفاع از کشور و ملت شریف ایران و مقابله پرقدرت، پرشدت و بدون محدودیت جغرافیایی علیه دشمنان آمریکایی و صهیونیستی، با بهره‌گیری از تجهیزات و فناوری‌های نوین و پیشرفته آماده‌اند و قطعاً این آمادگی‌ها را روزبه‌روز تقویت خواهند نمود.

دشمنان آمریکایی ـ صهیونیستی باید بدانند با تجاوز مجدد علیه کشور و ملت مبعوث‌شده ایران اسلامی، با رویکرد جدید و پاسخی غیرقابل‌تصور و قطعاً شدیدتر و مؤثرتر از جنگ تحمیلی سوم روبه‌رو شده و این ما هستیم که پایان جنگ را با پایان شما تعیین و رقم خواهیم زد.

نیروهای مسلح پرافتخار، با عنایت خداوند متعال و حمایت همه‌جانبه ملت بزرگوار و غیرتمند ایران، بانک جدیدی از اهداف و دارایی‌های دشمن در جغرافیای وسیع‌تر از گذشته را در دستور کار قرار داده و دشمنان را در میدان عمل با شگفتی‌های جدیدی مواجه خواهند

کرد.