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کد خبر: ۳۴۱۱۳۱
تاریخ انتشار : ۰۹ آبان ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۹
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سرنوشت جنگ در جبهه‌ها رقم می‌خورد نه در میدان مذاکره‌ها(درمکتب امام)

رزمندگان عزیز و دلاور ما اعم از ارتش و سپاه و بسیج با تکیه بر ایمان و سلاح و امید به نصرت حق و با حمایت بی‌شائبه مردم، به نبرد و دفاع مقدس خود ادامه دهند و عزم‌ها را جزم کنند و بر دشمن زبون بتازند و با همت خود افتخار نصرت و پیروزی را به ارمغان آورند که سرنوشت جنگ در جبهه‌ها رقم می‌خورد، نه در میدان مذاکره‌ها. و به یاری خداوند و دعای خیر حضرت بقیة الله- ارواحنا فداه- حرف آخرمان را با صدامیان و جهانخواران در صحنه حماسه جهاد و شهادت می‌زنیم و از خداوند نیز صبر و مدد می‌طلبیم.
صحیفه امام؛ ج21؛ ص53 | پیام به نمایندگان مجلس؛ 7 خرداد 1367

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