سوءاستفاده کلاهبرداران سایبری از اعتبار خریدهای قسطی

معاون اجتماعی پلیس فتای فراجا از افزایش گزارش‌های سوءاستفاده از خدمات خرید اعتباری خبر داد.

به گزارش پلیس، سرهنگ جواد مختاررضایی با اشاره به افزایش گزارش‌های سوءاستفاده از خدمات خرید اعتباری مانند اسنپ‌پی، دیجی‌پی و تارا خبر داد و گفت: مجرمان در دو شگرد، اعتبار خرید شهروندان را هدف قرار می‌دهند؛ نخست، فریب افراد برای دریافت کد پیامکی و دوم، ارسال لینک یا فایل آلوده که کلیک روی لینک و نصب بدافزار می‌تواند زمینه دسترسی غیرمجاز به تلفن همراه و سرقت کدهای تأیید را فراهم کند.

مختاررضایی افزود: بررسی پرونده‌ها و تماس‌های مردمی با مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا نشان می‌دهد مجرمان با بهانه‌هایی مانند برنده‌شدن در قرعه‌کشی، دریافت جایزه، تخفیف ویژه یا فعال‌سازی اعتبار، از شهروندان می‌خواهند کد پیامکی دریافتی را اعلام کنند. این کد ممکن است برای ثبت‌نام یا ورود به حساب در سرویس‌های خرید اعتباری استفاده شود.

وی ادامه داد: این تهدید صرفاً متوجه کاربران فعلی این خدمات نیست؛ مجرمان ممکن است برای افرادی که تاکنون از این سرویس‌ها استفاده نکرده‌اند نیز حساب ایجاد کنند و در صورت تکمیل الزامات احراز هویت و تخصیص اعتبار، به نام آنان خرید انجام دهند. بنابراین نصب‌نبودن برنامه یا نداشتن حساب قبلی، به معنای مصونیت از این کلاهبرداری نیست.

معاون اجتماعی پلیس فتا اظهار داشت: در این شگرد، مجرم کالا را خریداری می‌کند، اما بدهی و اقساط ممکن است به نام قربانی ثبت شود؛ به همین دلیل، حتی خالی‌بودن حساب بانکی نیز مانع سوءاستفاده از اعتبار خرید فرد نخواهد بود.

مختاررضایی درباره شگرد دوم گفت: کلاهبرداران با عناوینی مانند مشاهده ابلاغیه، دریافت اعتبار، دریافت جایزه یا پیگیری سفارش، لینک یا فایل آلوده ارسال می‌کنند. اگر کاربر در ادامه این فرآیند، بدافزار را نصب کند و دسترسی به پیامک‌ها فراهم شود، مجرم ممکن است بدون دریافت تلفنی کد، آن را سرقت و برای ثبت‌نام یا ورود غیرمجاز به حساب‌ها استفاده کند.

وی تأکید کرد: شهروندان کدهای ورود و ثبت‌نام را در اختیار هیچ‌کس قرار ندهند، متن پیامک‌ها را کامل بخوانند و از کلیک روی لینک‌های ناشناس و نصب فایل‌های ارسالی در پیام‌رسان‌ها خودداری کنند. سوءاستفاده از نام اسنپ‌پی، دیجی‌پی، تارا و دیگر مجموعه‌ها نیز لزوماً به معنای هک‌شدن زیرساخت این خدمات نیست.

معاون اجتماعی پلیس فتا خاطرنشان کرد: در صورت افشای کد یا دریافت پیامک خرید، فعال‌سازی اعتبار و اقساط ناشناس، موضوع را فوراً از پشتیبانی رسمی سرویس پیگیری و درخواست بررسی و جلوگیری از سوءاستفاده کنید. در صورت احتمال آلودگی گوشی، پیگیری حساب‌ها را با دستگاهی امن انجام دهید و ضمن حفظ مستندات، موضوع را به مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا به شماره ۰۹۶۳۸۰ گزارش کنید.