خبرسازی ضدانقلاب با ادعای دروغ «۷ زن در آستانه اعدام»

رسانه‌های معاند و جریان‌های ضدانقلاب در ادامه خبرسازی‌های خود، این‌بار مدعی صدور حکم اعدام برای هفت زن شده‌اند؛ ادعایی که بررسی‌ها نشان می‌دهد با واقعیت پرونده‌های قضایی این افراد مطابقت ندارد.

به گزارش خبرگزاری میزان، رسانه‌های ضدانقلاب هر از گاهی با انتشار اسامی افراد مختلف، ادعا‌هایی درباره صدور احکام اعدام مطرح می‌کنند؛ ادعا‌هایی که در موارد متعدد بررسی پرونده‌های قضایی، نادرستی آنها را آشکار کرده است. این جریان‌ها که پیش‌تر نیز با طرح ادعا‌های بی‌اساس و سناریوسازی‌های مختلف، پروژه‌هایی نظیر «کشته‌سازی» را دنبال کرده‌اند، این‌بار مدعی شده‌اند برای هفت زن حکم اعدام صادر شده است. با این حال، پیگیری‌ها از پرونده‌های قضایی این افراد نشان می‌دهد برای حداقل سه نفر از این افراد یا به حبس محکوم شده‌اند یا با اتهاماتی مواجه هستند که حتی در صورت صدور رأی نهایی به حبس محکوم خواهند شد. برای دیگر متهمان نیز هیچ حکم قطعی اعدامی صادر نشده و پرونده‌های آنها در محاکم قضایی در حال رسیدگی است. پیش‌تر نیز ادعای صدور حکم اعدام برای هشت زن در ایران در رسانه‌های ضدایرانی مطرح شد و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با بازنشر ادعای یک فعال صهیونیست در فضای مجازی، مدعی شد ایران در آستانه اعدام این افراد است. در آن مقطع نیز بررسی‌ها نشان داد تعدادی از آنها آزاد شده‌اند، برخی با اتهاماتی مواجه بودند که در صورت تأیید حکم از سوی دادگاه، مجازات آنها حبس بود و هیچ‌یک از این افراد حکم قطعی اعدام نداشتند.