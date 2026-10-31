دومین کاروان زیارتی حضرت ام‌البنین(س) با حضور ۱۸۴ دانش‌آموز دختر تحت حمایت کمیته امداد استان تهران و مادران‌شان، پنجشنبه ۷ آبان‌ماه عازم کربلای معلی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته امداد استان تهران در راستای اجرای برنامه‌های حمایتی و معنوی خود، دومین کاروان زیارتی حضرت ام‌البنین(س) را با حضور ۱۸۴ دانش‌آموز دختر از ایتام و مادران‌شان به عتبات عالیات اعزام کرد.

مدیرکل کمیته امداد استان تهران، با اشاره به جزئیات این اعزام اظهار داشت: ۱۸۴ نفر از دانش‌آموزان دختر تحت حمایت این نهاد به همراه مادران‌شان، به‌عنوان مهمانان حرم حسینی(ع) به زیارت عتبات عالیات مشرف شدند. حمید طاهری جبلی، هدف از اجرای این برنامه را ارتقای روحیه نشاط، تقویت باورهای دینی و اجرای برنامه‌های تربیتی و معنوی برای مددجویان عنوان کرد. وی با بیان اینکه این کاروان با مشارکت خیرین و نیکوکاران اعزام شده است، افزود: بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و همدلی نیکوکاران، زمینه تشرف دانش‌آموزان ایتام و مادران‌شان به زیارت ائمه‌اطهار(ع) و آشنایی با فرهنگ عاشورا را فراهم کرده است. این کاروان دومین گروه از سلسله اعزام‌های زیارتی ویژه مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان تهران به‌شمار می‌رود که با مشارکت نیکوکاران برگزار شد.