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کد خبر: ۳۴۱۱۱۹
تاریخ انتشار : ۰۹ آبان ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۹
سرویس کیهان » اخبار
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تیم ملی تیراندازی با ۱۰ورزشکار راهی مسابقات قهرمانی جهان می‌شود

تیم‌های ملی تیراندازی کشورمان در رشته‌های تفنگ، تپانچه، اسکیت و تراپ برای حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان و کسب سهمیه بازی‌های المپیک به میدان
 می‌روند.
مسابقات قهرمانی جهان تیراندازی در تمامی رشته‌های المپیکی برگزار می‌شود و در هر بخش سه سهمیه حضور در بازی‌های المپیک توزیع خواهد شد. این رقابت‌ها از ۱۲ تا ۲۲ آبان در دوحه برگزار می‌شوند. 
تیم اعزامی کشورمان با ترکیبی از ملی‌پوشان در رشته‌های مختلف راهی این رقابت‌ها خواهد شد. اسامی ورزشکاران اعزامی به این شرح است: 
*تفنگ: امیرمحمد نکونام، شرمینه چهل‌امیرانی، ساینا تیموری و هلیا خمسه *تپانچه: وحید گل‌خندان، ‌هانیه رستمیان و سامیه یاسی *اسکیت: امیرمحمد دادگر و عبدالقادیر شیرمحمدی.

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