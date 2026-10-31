جوان، نابغه روس را برد و قهرمان شد زارع چهارمین طلای جهانی خود را جشن گرفت

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تیم ملی کشتی آزاد ایران در پایان روز سوم مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان 2026 موفق به کسب دو مدال طلای ارزشمند شد.

سومین روز مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان 2026 دیروز شنبه 9 آبان ماه با برگزاری رقابت‌های مقدماتی و نیمه نهائی اوزان ۵۷، ۷۴، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم آغاز شد. دیروز و در وزن 57 کیلوگرم، میلاد والی‌زاده پس از استراحت در دور اول، در دور بعد در مقابل هوتسولیاک از اوکراین با نتیجه 11 بر صفر به پیروزی رسید. وی در دور بعد مقابل اسپنسر لی دارنده مدال نقره المپیک از آمریکا با نتیجه 12 بر 2 مغلوب شد و به جدول شانس مجدد بازگشت. والی‌زاده در ابتدا در مقابل سگورا گرور از گواتمالا قرار می‌گیرد و در صورت پیروزی باید با موتالیف از روسیه مبارزه کند و در صورت گذر از این حریف در رده‌بندی به مصاف اسلام بازرگانوف از آذربایجان می‌رود.

در وزن 74 کیلوگرم، امیرمحمد یزدانی پس از استراحت در دور نخست، در دور بعد با نتیجه 4 بر 3 کورماگمادوف از مجارستان را شکست داد. وی در ادامه با نتیجه 15 بر 11 گئانیس گارزون تامایو از کوبا را شکست داد و راهی یک چهارم نهائی شد. یزدانی در این مرحله مقابل اینالبک شریف دارنده مدال برنز جهان از روسیه با نتیجه 4 بر صفر و ضربه فنی شکست خورد و به جدول شانس مجدد راه پیدا کرد. ابتدا برنده مبارزه کشتی‌گیران ارمنستان و لهستان با جیمز‌گرین از آمریکا کشتی خواهد گرفت و برنده آن‌ها با امیرمحمد یزدانی مبارزه خواهد کرد. یزدانی در صورت گذر از این مرحله برای کسب مدال برنز با سالکازانوف دارنده مدال نقره جهان از اسلواکی کشتی خواهد گرفت.

در وزن 79 کیلوگرم، محمد نخودی در دور اول با نتیجه 10 بر صفر سومونجون ایکراموف از تاجیکستان را شکست داد. وی در ادامه با نتیجه 12 بر 2 آلان آمیروف از لتونی را مغلوب کرد و راهی یک چهارم نهائی شد. نخودی در این مرحله با نتیجه 6 بر 4 محمدحبیب کادزیماگومدوف دارنده مدال نقره المپیک از بلاروس را شکست داد و راهی نیمه نهائی شد. وی در این مرحله مقابل جبرائیل حاجی‌اف از آذربایجان با نتیجه 9 بر 5 به پیروزی رسید و به دیدار نهائی راه پیدا کرد. نخودی برای کسب مدال طلا مقابل لوی‌هاینس از آمریکا قرار می‌گیرد.

در وزن 92 کیلوگرم، امیرحسین فیروزپور پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه 12 بر 1 چاپلین از قرقیزستان را شکست داد و راهی یک چهارم نهائی شد. وی در این مرحله مقابل احمد سلطانویچ باتایف از بلغارستان با نتیجه 7 بر 4 به پیروزی رسید و راهی نیمه نهائی شد. فیروزپور در این مرحله مقابل ترنت هیدلی قهرمان جهان از آمریکا با نتیجه 11 بر 8 شکست خورد و راهی دیدار رده‌بندی شد.

دو طلای ارزشمند آزاد کاران ایران

اما عصر دیروز هم دیدارهای فینال و رده‌بندی چهار وزن 61، 70، 86 و 125 کیلوگرم برگزار شد. فینال وزن 61 کیلوگرم کشتی آزاد قهرمانی جهان با نمایش فوق‌العاده احمد جوان همراه بود و او با گرفتن انتقام شکست سال قبل مقابل زائور اوگوئف روس، اولین طلای ایران را صید کرد. احمد جوان، تنها کشتی‌گیر غیرمازندرانی تیم ملی کشتی آزاد ایران است که سال قبل با فینالیست شدن در این وزن یک شگفتی بزرگ خلق کرد، در حالی امسال برای جهانی قزاقستان وارد میدان شد که از اول گفته بود به فینالیست شدن راضی نیست و فقط طلا می‌خواهد. این آزادکار مشهدی 22 ساله که چندی قبل به خاطر اضافه وزن بیش از حد نزدیک بود از اردوی تیم ملی کنار گذاشته شود، آن‌قدر با اعتماد و با برنامه در کشتی فینال مقابل اوگوئف قرار گرفت که گویی از او افتخارات بیشتری دارد؛ اگر چه در واقعیت این‌طور نبود و اوگوئف با سابقه طلای جهان و المپیک وارد تشک شد.

در تایم اول جوان به خوبی کشتی را مدیریت کرد و در تایم دوم وقتی آزادکار روسی حملات خود را آغاز کرد، این احمد جوان بود که توانست با نمایشی بی‌نظیر و زیرگیری‌های تماشایی حریف را بارها و بارها خاک کند و اجازه خودنمایی به او ندهد. در نهایت احمد جوان با برتری 9-2 اوگوئف را شکست داد تا با یک نمایش بی‌حرف و حدیث انتقام شکست سال قبل را بگیرد و اولین طلای کشتی آزاد ایران در قزاقستان را صید کند. احمد جوان که در نگاه اول شاید یکی از کم‌امیدترین کشتی‌گیران تیم ایران برای کسب مدال طلا بود، دیروز هم در کشتی‌های خود با دشواری برابر رقبا به برتری رسید، اما مهم‌ترین نکته‌ای که در کشتی جوان به چشم می‌آید، پاهای قرص او و دفاع بی‌نظیرش است. به هر حال این پسر جوان مشهدی اولین طلای کشتی آزاد ایران را با اقتدار صید کرد و شاید اولین برد غیرمنتظره و شگفت‌انگیز تیم ایران را برابر یک کشتی‌گیر عنوان‌دار رقم زد. حالا نام احمد محمدنژاد جوان هم به لیست قهرمانان طلایی تاریخ کشتی آزاد ایران اضافه شده است.

در فینال وزن 125 کیلوگرم هم امیرحسین زارع در یک کشتی کاملا یکطرفه مثل مبارزه‌های قبلی‌اش کوربانوف روس را از پیشِ رو برداشت و با پیروزی 11-0 دومین طلای کشتی آزاد ایران را کسب کرد. ستاره کشتی آزاد ایران دیروز در فینال برابر کوربانوف از روسیه، آن‌قدر مسلط و مطمئن کشتی گرفت که حریف روس فقط سعی در فرار از تشک و دیرتر تمام شدن کشتی بود؛ اتفاقی که در نهایت هم رخ نداد و زارع در فاصله 2 دقیقه مانده تا پایان کشتی، کار را تمام کرد و با حساب 11-0 به برتری رسید. امیرحسین زارع با این پیروزی چهارمین طلای جهانی خود را جشن گرفت؛ در حالی که یک برنز جهانی و یک نقره و یک برنز المپیک هم در کارنامه دارد و در مجموع 7 مدال جهانی و المپیک کسب کرده است.

ستاره سنگین‌وزن کشتی ایران در این مسابقات 42 امتیاز از رقبا گرفت و حتی یک امتیاز هم به حریفانش نداد و 4 پیروزی با امتیاز عالی کسب کرد. زارع با این آمار بی‌نظیر و فوق‌العاده قهرمانی خود را تکرار کرد تا دومین طلای کاروان کشتی آزاد ایران در قزاقستان را به نام خود بزند.