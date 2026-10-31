مشهور به جوانمردی (حدیث دشت عشق)

شهید رضا حق‌شناس‌، نوزدهم مهر سال ۱۳۴۹ همزمان با ولادت امام رضا(ع) در روستای ماشک از توابع شهرستان آستانه اشرفیه چشم به جهان گشود. در زمان نوجوانی و جوانی هم درس می‌خواند، هم کار می‌کرد و کمک‌خرج خانواده بود. بسیار انسانی مذهبی و خداشناس بود، به‌طوری‌که در روستای خود و حتی روستاهای اطراف زبانزد خاص‌ و‌ عام بود. مهم‌ترین شهرت او جوانمردی و مهربانی بود؛ فردی مورد اعتماد بود و همه اطرافیان از کوچک تا بزرگ وی را امین خود می‌دانستند. در همین خصوص یکی از دوستانش تعریف می‌کرد غروب بود و با چند تا از دوستان که شهید رضا حق‌شناس هم در این جمع بود از ماجرای اختلاف زن و شوهری صحبت به میان آمد که گویا در جریان این اختلافات خانوادگی خانم قهر کرده بود و می‌خواست منزل خود را ترک کند.با اینکه سن کمی داشت میانجی‌گری کرد و به خانم گفت به منزل خود برگردد. فردای آن روز نیز به منزل این زن و شوهر رفت تا مطمئن شود آشتی کردند. در خاطره دیگری یکی از هم‌رزمانش تعریف می‌کند وقتی از عملیات برگشتیم خیلی گرسنه بودیم؛ هنگام پخش غذا به یکی از هم‌رزمان غذا نرسید، رضا حق‌شناس سهم غذای خود را به آن شخص داد. هرجا کسی به کمک احتیاج داشت دریغ نمی‌کرد.در دوران دفاع مقدس، بر اساس اعتقاد و حس وطن‌دوستی که داشت تصمیم گرفت برای نجات میهن، پا به عرصه میدان نبرد بگذارد. سرانجام در ۳۱ خرداد سال ۱۳۶۶ در روز شهادت امام رضا(ع) در عملیات نصر ۴ در منطقه ماووت عراق بر اثر اصابت ترکش به گردن جامه شهادت را به تن کرد و پیکر پاکش در امامزاده آقا سید‌احمد یمانی روستای ماشک آرام گرفت.