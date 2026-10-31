دیوان محاسبات کشور از شناسایی 449 مدیر و کارمند متخلف در شرکت‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی خبر داد و اعلام کرد: اقدامات قانونی برای رفع تخلفات آغاز شده است.

دیوان محاسبات کشور، شناسایی ۳۹۲ مدیر دارای سمت همزمان در چند شرکت و ۵۷ کارمند دولت شاغل در سمت‌های مدیریتی شرکت‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی را اعلام کرد.

مرکز رسانه، بین‌الملل و نظارت عمومی دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: بر اساس بررسی‌های به‌عمل‌آمده در شرکت‌های تابعه و وابسته صندوق‌های بازنشستگی ذیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مشخص شده است که 392 نفر از مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره، برخلاف مفاد تبصره (2) ماده (241) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، به‌طور همزمان در بیش از یک شرکت دارای سمت مدیریتی هستند. بر اساس این گزارش، همچنین، ۵۷ نفر از کارکنان دولتِ ثبت‌شده در سامانه پاکنا، برخلاف قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، در سمت مدیرعامل یا عضو هیئت‌مدیره شرکت‌های مذکور فعالیت دارند.

دیوان محاسبات کشور در راستای صیانت از حقوق و منافع بازنشستگان و ارتقای انضباط اداری و مالی، اقدامات قانونی لازم را برای رفع مغایرت‌ها و برخورد با موارد تخلف انجام داده است.

گفتنی است شرکت‌های زیر مجموعه صندوق‌های بازنشستگی مانند بسیاری دیگر از شرکت‌های تو در توی دولتی، به حیاط خلوت جریان‌های سیاسی و محلی برای تأمین مالی آنها تبدیل شده است. تیرماه امسال بود که رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد: در شرکت‌های تابع صندوق‌های بازنشستگی کشور حدود ۴۱ نفر در بیش از یک شرکت عضویت داشتند که ۳۴ نفر از آن‌ها استعفا کردند و ۷ الی ۸ نفر دیگر نیز اخذ دفاع آخر از پرونده قضائی صورت گرفت. علاوه‌ بر این در مجموعه شستا زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی نیز ۳۵ نفر مشمول تبصره ۲ ماده ۲۴۱ قانون مربوطه شدند. این تبصره مربوط به برکناری به دلیل دو یا چند شغله بودن و همزمان عضویت در هیئت مدیره‌های شرکت‌ها می‌شود.

به نظر می‌رسد برخورد دستگاه‌های مسئول آن‌طور که باید بازدارنده نبوده که این تعداد مدیر جایگاه‌های خود را حفظ کرده‌اند، بنابراین مهم‌ترین الزام در برخورد با این قبیل فسادها، اثرگذاری و بازدارندگی آن است.