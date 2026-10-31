وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پیامی به اظهارات اخیر فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان واکنش نشان داد و تاکید کرد که دیگر خط قرمزی وجود نخواهد

داشت.

سید عباس عراقچی روز شنبه (9 آبان ماه) در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: «هنگامی که سال گذشته حملات هوائی آمریکا و اسرائیل به ایران آغاز شد، آقای مرتس از این حملات استقبال کرد و گفت که «آنها دارند کار کثیف اروپا را انجام می‌دهند!»

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: «۱۰۰ میلیارد یورو در مقایسه با ضربه‌ای سهمگین و ویرانگر که نیروهای مسلح قدرتمند ایران به کسانی که جرات تعرض به ملت ما را داشته باشند وارد خواهند کرد، هیچ است. دیگر خط قرمزی وجود نخواهد داشت.»

به گزارش ایرنا، فریدریش مرتس روز جمعه

(۸ آبان ماه) در پایان سفر خود به کره جنوبی، با اشاره به گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال حملات مجدد آمریکا به ایران، از طرف‌های درگیر خواست برای پایان دادن به مناقشه از مسیر دیپلماسی تلاش کنند. وی گفت: فقط می‌توانم از همه طرف‌های درگیر درخواست کنم این مناقشه از راه نظامی قابل حل نیست. ما از مسیرهای مختلف در حال هماهنگی و تقویت تلاش‌های دیپلماتیک خود هستیم تا این مناقشه در سریع‌ترین زمان ممکن پایان یابد.

مرتس با اشاره به پیامدهای اقتصادی درگیری‌ها برای اروپا گفت: آلمان منافع اقتصادی مهمی در پایان هرچه سریع‌تر این مناقشه دارد و افزایش قیمت انرژی تاکنون بیش از یکصد میلیارد یورو برای اروپا هزینه داشته است.

برنامه‌ای برای دیدار با مقام‌های آمریکا نداریم

همچنین وزیر امور خارجه در گفت‌وگو با شبکه الجزیره اعلام کرد: تهران پیام ارسال‌شده از سوی جی‌دی ونس معاون رئیس‌جمهور آمریکا را به‌ دقت بررسی کرده و این موضوع در نشست‌های سطوح عالی مورد بحث قرار گرفته است.

رئیس دستگاه دیپلماسی همچنین درباره احتمال دیدار با مقام‌های آمریکایی گفت: در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای چنین دیداری وجود ندارد و اخبار منتشر شده در این زمینه صرفا گمانه‌زنی رسانه‌ای است.

وی در ادامه تصریح کرد: پیام ونس را با دقت مطالعه کرده‌ایم و درباره آن در جلسات و نشست‌های سطوح عالی گفت‌وگو شده است.

عراقچی تلاش طرف آمریکایی برای گشودن مسیر گسترده‌تر گفت‌وگو و تفاهم را اقدامی مثبت توصیف کرد، اما هشدار داد: اگر هدف واشنگتن از ارسال پیام ونس ایجاد اختلاف و شکاف باشد، این اقدام اشتباه جدیدی خواهد بود که به خطاهای گذشته آمریکا اضافه می‌شود.

وزیر امور خارجه تأکید کرد: تهران در شرایط کنونی ضرورتی برای دیدار با طرف آمریکایی نمی‌بیند و شروط ایران روشن است؛ در همین حال، میانجی‌ها رایزنی‌های خود را درباره این شروط ادامه می‌دهند.

وی همچنین از ادامه رایزنی‌های میانجی‌های قطری و پاکستانی درباره شروط تهران خبر داد و اعلام کرد: پیشنهاد ایران برای بازگشایی تنگه هرمز تنها طرح موجود در این زمینه است. میانجی‌های قطری و پاکستانی همچنان مشورت‌ها و رایزنی‌های خود را درباره شروط ایران ادامه می‌دهند.

عراقچی در پایان تصریح کرد: تصمیم‌گیری درباره مستقیم یا غیرمستقیم بودن مذاکرات، پس از موافقت واشنگتن با شروط تهران انجام خواهد

شد.

ایران تسلیحات خود را به‌روزرسانی کرده است

وزیر امور خارجه ایران روز شنبه (۹ آبان) در گفت‌وگو با شبکه الجزیره اعلام کرد: تهران پیام ارسال‌شده از سوی جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، را به‌دقت بررسی کرده و این موضوع در نشست‌های سطوح عالی مورد بحث قرار گرفته است.

عراقچی درباره احتمال دیدار با مقام‌های آمریکایی گفت: در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای چنین دیداری وجود ندارد و اخبار منتشرشده در این زمینه صرفاً گمانه‌زنی رسانه‌ای است.

وزیر امور خارجه تلاش طرف آمریکایی برای گشودن مسیر گسترده‌تر گفت‌وگو و تفاهم را اقدامی مثبت توصیف کرد، اما هشدار داد: اگر هدف واشنگتن از ارسال پیام ونس ایجاد اختلاف و شکاف باشد، این اقدام اشتباه جدیدی خواهد بود که به خطاهای گذشته آمریکا اضافه می‌شود.

وی درباره نحوه انجام مذاکرات نیز تصریح کرد: پس از موافقت واشنگتن با شروط تهران، درباره مستقیم یا غیرمستقیم بودن مذاکرات تصمیم‌گیری خواهیم کرد.

وزیر امور خارجه در بخش دیگری از این گفت‌وگو از سفر یک هیئت ایرانی به دوحه خبر داد و گفت: دستیار من برای ادامه رایزنی‌ها در قطر حضور دارد.

عراقچی همچنین از ادامه رایزنی‌های میانجی‌های قطری و پاکستانی درباره شروط تهران خبر داد و با قدردانی از تلاش‌ها و تماس‌های مستمر این دو کشور اظهار کرد: میانجی‌ها پیشنهادهایی درباره موضوع هسته‌ای ارائه کرده‌اند که تهران در چارچوب مرحله دوم مذاکرات در حال بررسی آن‌هاست.

رئیس دستگاه دیپلماسی ایران در تشریح شروط تهران برای دستیابی به توافق گفت: لغو تحریم‌ها، آزادسازی دارایی‌های مسدودشده، کاهش حضور نظامی آمریکا در منطقه و پایان جنگ در تمامی جبهه‌ها، از جمله لبنان، از مطالبات ایران است.

وی در ادامه افزود: شروط تهران برای پیشبرد روند توافق شامل لغو تحریم‌های اعمال‌شده پس از تفاهم‌نامه اسلام‌آباد و کاهش نیروهای نظامی آمریکا در منطقه است. وزیر امور خارجه همچنین خواستار احیای معافیت‌های نفتی ایران و آزادسازی تمامی دارایی‌های مسدودشده کشور، از جمله اموال موجود در قطر، شد.

عراقچی با اشاره به طرح تهران برای بازگشایی تنگه هرمز اعلام کرد: پیشنهاد ایران برای بازگشایی این تنگه تنها طرح موجود در این زمینه است و تهران خواستار به رسمیت شناخته شدن مسیر جدید کشتیرانی تعیین‌شده با همکاری عمان و بسته شدن سایر مسیرهاست.

وی تأکید کرد: بازگشایی تنگه هرمز بر اساس شروط ایران می‌تواند زمینه‌ساز ازسرگیری مذاکرات با واشنگتن درباره پرونده‌های حل‌نشده باشد.

رئیس دستگاه دیپلماسی همچنین توقف و پایان جنگ در تمامی جبهه‌ها، از جمله لبنان، را از دیگر مطالبات تهران عنوان کرد.

وزیر امور خارجه ایران در بخش دیگری از این گفت‌وگو درباره احتمال وقوع مجدد جنگ اظهار داشت: تهران هیچ احتمالی را در این زمینه منتفی نمی‌داند و برای تمامی سناریوها آمادگی دارد.

عراقچی خاطرنشان کرد: ایران تسلیحات خود را به‌روزرسانی کرده، نقاط ضعف نظامی را برطرف ساخته و تسلیحات جدیدی را مورد آزمایش قرار داده است. نیروهای مسلح ایران در بالاترین سطح آمادگی قرار دارند.

وی با تأکید بر عضویت ایران در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) گفت: تهران به تعهدات خود در چارچوب این پیمان پایبند است.

وزیر امور خارجه با اشاره به هدف قرار گرفتن تأسیسات هسته‌ای کشور که تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار داشته‌اند، بیان کرد: آژانس برای بازرسی از تأسیسات در چنین شرایطی، پروتکل مشخصی در اختیار ندارد.عراقچی در پایان با اذعان به وجود فشارهای اقتصادی علیه ایران گفت: تهران این فشارها را انکار نمی‌کند، اما تسلیم نخواهد شد و از عزت و کرامت خود دست نخواهد کشید.

وی تأکید کرد: ایران به مقاومت و ایستادگی ادامه خواهد داد و با اتکا به توانمندی‌های داخلی از شرایط دشوار کنونی عبور خواهد کرد.