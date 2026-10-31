رئیس قوه قضائیه بر رسیدگی قاطع و سریع به پرونده‌های مرتبط با ادعای اعمال نفوذ در قوه قضائیه، جعل عنوان مقامات قضائی و وطن‌فروشان تأکید کرد.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام‌ والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، طی نشستی با محوریت آسیب‌شناسی برخی روند‌ها و رویه‌های قضائی، با حضور جمعی از مسئولان قوه قضائیه، در سخنانی، به اهمیت مقوله‌ تضمین دادرسی عادلانه پرداخت و اظهارداشت: جهد و تلاش ما در فقره‌ آسیب‌شناسی و مسئله‌محوری در باب نارسایی‌های موجود در امر قضا، باید نتایج ملموس و محسوس و اصطلاحاً مابه‌ازای بیرونی داشته باشد. این آسیب‌شناسی‌ها و مسئله‌محوری‌ها باید خود را در فرآیند رسیدگی‌های قضائی و افزایش اعتماد عمومی به عدالت قضائی نشان دهد.

محسنی‌اژه‌ای در ادامه این نشست، توصیه‌ها و دستوراتی تخصصی را خطاب به مقامات ذی‌صلاح قضائی در راستای رفع آسیب‌ها و نواقص حوزه‌های قضائی متبوع آنان، مطرح کرد.

جعل عنوان افراد به اعتماد مردم به نظام

و مسئولین لطمه می‌زند

وی با اشاره به مقوله‌ جعل و غصب عناوین عنوان کرد: پرونده‌های مرتبط با ادعای اعمال نفوذ در قوه قضائیه و جعل عنوان مقامات قضائی، با قاطعیت و وفق قانون، مورد بررسی و تعیین‌تکلیف قرار می‌گیرند؛ باید توجه داشت که جاعل عناوین مقامات و فرد مدعی نفوذ در قوه قضائیه، فقط به دستگاه قضا لطمه نمی‌زند؛ بلکه به اعتماد مردم نسبت به نظام لطمه می‌زند.

رئیس دستگاه قضا با تأکید بر صیانت از سلامت و پویایی ساختار عدلیه تصریح کرد: هیچ‌گونه تسامح و اغماضی در برابر سودجویان و قانون‌گریزانی که با توسل به فریب و جعل، درصدد مخدوش کردن وجهه دستگاه قضائی برمی‌آیند، به هیچ وجه پذیرفتنی نیست؛ پاسداری از حریم قضاوت و حراست از سرمایه بی‌بدیل اعتماد عمومی، خط قرمز عدلیه است و با مخلان امنیت روانی و حقوقی جامعه، قاطعانه و بدون هیچ‌گونه ملاحظه‌ای برخورد خواهد شد.

پرونده همکاران دشمن و وطن فروشان

با سرعت رسیدگی شود

محسنی‌اژه‌ای در ادامه به پرونده‌های جواسیس و عناصر همراه و همکار با دشمن متجاوز نیز ‌گریزی زد و اظهار داشت: پرونده‌های عناصری که علیه کشور و نظام اقدام کرده و علناً وطن‌فروشی کرده‌اند و به دشمن متجاوز گرا داده‌اند، باید با سرعت هر چه بیشتر، البته وفق قانون و در نهایت دقت و عدالت، تعیین‌تکلیف شود.

وی با اشاره به تعیین‌تکلیف و اجرای احکام بخشی از پرونده‌های عناصر همراه با دشمن متجاوز و مزدوران خودفروخته‌ای که با خیانت آشکار به کیان این مرز و بوم، دست در دست بیگانه نهاده و امنیت ملی را هدف گرفتند، تأکید کرد: برخورد با این جماعت وطن‌فروش و عناصر وابسته به دشمن، باید با قاطعیت تام، سرعت عمل بازدارنده و در عین حال رعایت دقیق موازین قانونی و عادلانه صورت گیرد تا هیچ‌گونه روزنه‌ای برای جولان مفسدان امنیتی باقی نماند.