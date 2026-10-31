فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۴۱۱۰۲
تاریخ انتشار : ۰۹ آبان ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۸
سرویس کیهان » اخبار
الف الف
رئیس قوه قضائیه:

برخورد با وطن‌فروشان وابسته به دشمن باید قاطع، سریع و بازدارنده باشد

رئیس قوه قضائیه بر رسیدگی قاطع و سریع به پرونده‌های مرتبط با ادعای اعمال نفوذ در قوه قضائیه، جعل عنوان مقامات قضائی و وطن‌فروشان تأکید کرد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام‌ والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، طی نشستی با محوریت آسیب‌شناسی برخی روند‌ها و رویه‌های قضائی، با حضور جمعی از مسئولان قوه قضائیه، در سخنانی، به اهمیت مقوله‌ تضمین دادرسی عادلانه پرداخت و اظهارداشت: جهد و تلاش ما در فقره‌ آسیب‌شناسی و مسئله‌محوری در باب نارسایی‌های موجود در امر قضا، باید نتایج ملموس و محسوس و اصطلاحاً مابه‌ازای بیرونی داشته باشد. این آسیب‌شناسی‌ها و مسئله‌محوری‌ها باید خود را در فرآیند رسیدگی‌های قضائی و افزایش اعتماد عمومی به عدالت قضائی نشان دهد. 
محسنی‌اژه‌ای در ادامه این نشست، توصیه‌ها و دستوراتی تخصصی را خطاب به مقامات ذی‌صلاح قضائی در راستای رفع آسیب‌ها و نواقص حوزه‌های قضائی متبوع آنان، مطرح کرد.
جعل عنوان افراد به اعتماد مردم به نظام 
و مسئولین لطمه می‌زند
وی با اشاره به مقوله‌ جعل و غصب عناوین عنوان کرد: پرونده‌های مرتبط با ادعای اعمال نفوذ در قوه قضائیه و جعل عنوان مقامات قضائی، با قاطعیت و وفق قانون، مورد بررسی و تعیین‌تکلیف قرار می‌گیرند؛ باید توجه داشت که جاعل عناوین مقامات و فرد مدعی نفوذ در قوه قضائیه، فقط به دستگاه قضا لطمه نمی‌زند؛ بلکه به اعتماد مردم نسبت به نظام لطمه می‌زند.
رئیس دستگاه قضا با تأکید بر صیانت از سلامت و پویایی ساختار عدلیه تصریح کرد: هیچ‌گونه تسامح و اغماضی در برابر سودجویان و قانون‌گریزانی که با توسل به فریب و جعل، درصدد مخدوش کردن وجهه دستگاه قضائی برمی‌آیند، به هیچ وجه پذیرفتنی نیست؛ پاسداری از حریم قضاوت و حراست از سرمایه بی‌بدیل اعتماد عمومی، خط قرمز عدلیه است و با مخلان امنیت روانی و حقوقی جامعه، قاطعانه و بدون هیچ‌گونه ملاحظه‌ای برخورد خواهد شد.
پرونده همکاران دشمن و وطن فروشان
 با سرعت رسیدگی شود
محسنی‌اژه‌ای در ادامه به پرونده‌های جواسیس و عناصر همراه و همکار با دشمن متجاوز نیز ‌گریزی زد و اظهار داشت: پرونده‌های عناصری که علیه کشور و نظام اقدام کرده و علناً وطن‌فروشی کرده‌اند و به دشمن متجاوز گرا داده‌اند، باید با سرعت هر چه بیشتر، البته وفق قانون و در نهایت دقت و عدالت، تعیین‌تکلیف شود.
وی با اشاره به تعیین‌تکلیف و اجرای احکام بخشی از پرونده‌های عناصر همراه با دشمن متجاوز و مزدوران خودفروخته‌ای که با خیانت آشکار به کیان این مرز و بوم، دست در دست بیگانه نهاده و امنیت ملی را هدف گرفتند، تأکید کرد: برخورد با این جماعت وطن‌فروش و عناصر وابسته به دشمن، باید با قاطعیت تام، سرعت عمل بازدارنده و در عین حال رعایت دقیق موازین قانونی و عادلانه صورت گیرد تا هیچ‌گونه روزنه‌ای برای جولان مفسدان امنیتی باقی نماند.

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

سایه تهدید و تمنای مذاکره ترامپ در مقابل اصلاح‌طلبان

کشتی اسرائیلی با 421 کانتینر در دریای سیاه منهدم و غرق شد

۷۰ درصد آمریکایی‌ها برای پایان جنگ ایران‌ التماس می‌کنند

جمع‌آوری اطلاعات شخصی ایرانیان مقیم خارج از کشور توسط فرقه تروریستی سلطنت‌طلبان

چرا باتوم فرانسه برای اینترنشنال درد ندارد؟!

مخبر: اروپا در همکاری با آمریکا باد کاشت و امروز طوفان درو می‌کند

تأکید غریب‌آبادی بر تقویت دیپلماسی حقوقی، بین‌المللی و چندجانبه

رویکرد «چماق و هویج» هیچ تأثیری بر ایران ندارد

تجلیل سرلشکر وحیدی و سردار موسوی از اردوی جهادی درمانی «خدمت فاطمی»

مشکل مسلمین، حکومت‌های مسلمین است(درمکتب امام)