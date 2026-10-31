



این روزها بار دیگر شاهد جلوه‌گری همان جریان ناکارآمدی هستیم که هر بار با رسیدن نامه‌ای از سوی غرب یا میانجی‌گری دلال‌مسلک‌ها، دچار ولع مذاکره و تسلیم می‌شود.

سرمقاله اخیر روزنامه زنجیره‌ای سازندگی با عنوان «فرصت طلایی» نمونه‌ای از همین جماعت خودباخته است که از فرط استیصال، آمدن میانجی‌ها را به معنای کرنش دشمن قلمداد می‌کنند. نویسنده در این یادداشت مدعی است: «تحرکات اخیر هیئت میانجی‌گر قطری... نشانه مثبتی است که می‌تواند احتمال وقوع جنگ سوم را کاهش دهد.» این جریان مرعوب، هر بار با دیدن یک نامه یا لبخند دیپلماتیک، بلافاصله دستپاچه شده و گمان می‌کند در رحمت غرب به روی جمهوری اسلامی باز شده است، غافل از اینکه این بازی‌ها تنها پوششی برای استراتژی جنگ و فشار همه‌جانبه است.

تقسیم کار دقیق ترامپ قمار باز، نقشه‌ راه دشمن را برملا می‌سازد، اما جریان سازش‌طلب همچنان ترجیح می‌دهد در خواب غفلت بماند. وقتی «اسکات بسنت» وزیر خزانه‌داری آمریکا با وقاحت مردم را به ذخیره سوخت و عدم پرداخت مالیات دعوت می‌کند و وزیر جنگ این کشور درصدد توجیه جنگ است، چگونه می‌توان نامه «جی‌دی ونس» را نشانه‌ صلح‌طلبی دانست؟! ونس نه یک چهره‌ صلح‌طلب، بلکه به تعبیری دقیق، «صداخفه‌کن» بر روی مسلسل ترامپ جنایتکار است.

با این وجود، بانیان وضع موجود با استناد به اینکه «آقای ونس یکی از چهره‌های مطرح جمهوری‌خواهان است»، با حقارت تمام می‌نویسند: «ممکن است در آینده موقعیت‌های بهتری برای حضور در صحنه سیاسی آمریکا داشته باشد.» این نگاه، عمق وابستگی فکری کسانی را نشان می‌دهد که حیات سیاسی خود را به جدول امتیازدهی واشنگتن گره زده‌اند.

خط نفوذ رسانه‌ای دشمن سال‌هاست که تلاش می‌کند با تولید فیک‌نیوز و نامه‌نگاری‌های فریبکارانه، شکاف کاذب در جبهه خودی ایجاد کند و متأسفانه جریان تسلیمی نیز با استقبال از این ترفندها، هم‌نوایی آشکاری با پروژه‌های شناختی دشمن دارد.

جمهوری اسلامی ایران پاسخ خود به این فریبکاری‌ها را از پیش بر اساس شروط 7گانه خود داده است؛ چرا که مذاکره‌ واقعی زمانی معنا دارد که در خدمت منافعِ ملی باشد، نه اینکه به ابزاری برای بازآرایی ماشین جنگی آمریکا بدل

شود.

تاریخ انقلاب اسلامی گواهی می‌دهد که هر زمان دشمن در جبهه‌ میدانی و اقتصادی به بن‌بست رسیده، جریان واداده‌ داخلی به عنوان سوپاپ اطمینان به میدان آمده و با راه‌اندازی جنگ روانی «جنگ یا صلح»، تلاش کرده تا مقاومت ملت را بشکند. امروز نیز جریان غرب‌گرا با بزرگ‌نمایی چند خط نامه‌ فریبکارانه، به دنبال تطهیر چهره‌ خون‌ریز کاخ سفید هستند.

ملت ایران با هوشمندی تمام، شرافت خود را به پویایی توهم‌آمیزِ نامه‌های سفارشی نمی‌فروشد و به خوبی می‌داند که لبخند میانجی‌گران و نامه‌های نوچه‌های ترامپ، تنها پوشش راهبردی است که نابودی استقلال کشور را هدف گرفته است.