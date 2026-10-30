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کد خبر: ۳۴۱۰۸۰
تاریخ انتشار : ۰۸ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۴
سرویس کیهان » اخبار
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سایه تهدید و تمنای مذاکره ترامپ در مقابل اصلاح‌طلبان

«ممکن است یک عملیات اپیک فیوری دیگر انجام دهیم»؛ این تهدید و ادعای ترامپ در ۱ آبان‌ماه بود، ولی ۶ روز بعد روزنامه «سازندگی» با انتشار سرمقاله‌ای بر اشتیاق به مذاکره تأکید کرد و نوشت: «جنگ، ایران و آمریکا را به نتیجه دلخواهشان نمی‌رساند».
دونالد ترامپ مدتی است که شهر به شهر گعده انتخاباتی برگزار می‌کند و ترجیع‌بند هر گردهمایی و سخنرانی‌ او تهدید ایران است؛ با این حال مدعیان اصلاحات هنوز در عطش مذاکره و تمنای گفت‌وگو منجمد شده‌اند.
۲۳ اکتبر ۲۰۲۶ برابر با ۱ آبان، رئیس‌جمهور آمریکا در شهر «فورت مایرز» ایالت «فلوریدا» گفت: «ممکن است یک عملیات اپیک فیوری کوچک دیگر انجام دهیم»؛ ۲۶ اکتبر نیز در گفت‌وگوی تلفنی با شبکه «فاکس‌نیوز» به تهدید ادامه داد و اظهار داشت: «سؤال من این است: آیا با آن‌ها توافق کنم یا کارشان را یکسره کنم؟».
روزنامه زنجیره‌ای سازندگی در سرمقاله‌ای با تیتر «وقت خروج از بن‌بست» که روز ۷ آبان منتشر شد، نوشت: «ایران علاوه بر کاهش تنش با آمریکا به ترمیم شکاف میان دولت و جامعه و بازتعریف روابط خود با منطقه و جهان نیاز دارد».
در ادامه این سرمقاله آمده است: «نشست اخیر تهران و تلاش‌های میانجی‌گرانه قطر، پاکستان و عمان، بخشی از تحرکات دیپلماتیکی است که با هدف جلوگیری از تشدید تنش‌ها دنبال می‌شود. این کشورها می‌توانند زمینه گفت‌وگو را فراهم کنند، پیام‌ها را منتقل کنند و به کاهش فاصله میان طرفین کمک برسانند».
مدعیان اصلاحات بی‌اعتنا به تهدیدهای ترامپ و بدون در نظر گرفتن تجربه شکست و عدم ضمانت گفت‌وگو با ترامپ در گذشته، بر مذاکره مجدد تأکید می‌کنند درحالی‌که ضمانت، تعهد و احترام به نتایج به‌دست‌آمده از گفت‌وگو بیش از مذاکره اهمیت دارد.

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