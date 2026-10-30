اشراف کامل رهبر معظم انقلاب بر مسائل مختلف عامل سرافرازی کشور است

دبیر شورای عالی امنیت ملی تأکید کرد: اشراف کامل رهبر معظم انقلاب بر مسائل مختلف فرهنگی، نظامی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، راهبری مقتدرانه و حکیمانه ایشان و دغدغه‌مندی نسبت به حل مشکلات مردم، عامل سرافرازی کشور و شکست دشمنان خواهد بود.

سرلشکر محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی طی پیامی در فضای مجازی درباره دیدار خود با رهبر معظم انقلاب خاطرنشان کرد: اشراف کامل رهبر معظم انقلاب بر مسائل مختلف فرهنگی، نظامی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، راهبری مقتدرانه و حکیمانه ایشان و دغدغه‌مندی نسبت به حل مشکلات مردم، عامل سرافرازی کشور و شکست دشمنان خواهد بود. حلاوت نمازی که در دیدار اخیر به امامت ایشان نصیبم شد را فراموش نمی‌کنم.