رئیس‌جمهور استفاده از دانش و فناوری‌های روز در صنعت خودروسازی و توسعه موتورهای پیشرفته را یک ضرورت دانست و گفت: تحول در صنعت خودرو در کوتاه‌مدت محقق نمی‌شود؛ آنچه اهمیت دارد، حرکت مستمر کشور در مسیر تولید خودروهای کم‌مصرف و ارتقای کیفیت محصولات است.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، روز پنجشنبه (۷ آبان‌ماه)، به همراه وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، از بخش‌های مختلف خط تولید یکی از گروه‌های خودروسازی کشور بازدید کرد و در جریان روند تولید، ظرفیت‌های صنعتی و برنامه‌های این مجموعه برای ارتقای کیفیت محصولات و توسعه موتورهای کم‌مصرف قرار گرفت.

این بازدید در ادامه تأکیدات رئیس‌جمهور در سال گذشته درباره ضرورت تدوین و ارائه برنامه‌های عملیاتی خودروسازان برای توسعه موتورهای کم‌مصرف انجام شد؛ رویکردی که در چارچوب سیاست‌های دولت برای بهبود بهره‌وری انرژی، ارتقای فناوری تولید و افزایش کیفیت محصولات داخلی دنبال می‌شود.

پزشکیان در نشست با مدیران و مهندسان این گروه خودروسازی، ضمن گرامی‌داشت یاد رهبر شهید انقلاب و سایر شهدای کشور، بر ضرورت ارتقای کیفیت، کارایی و بهره‌وری محصولات خودرویی تأکید کرد و اظهار داشت: هر اندازه بتوانیم موتور و سایر قطعات خودرو را بر اساس استانداردهای جهانی توسعه دهیم، طراحی و به‌روزرسانی کنیم، به همان میزان مصرف سوخت کاهش می‌یابد و کیفیت، کارایی و عملکرد محصول ارتقا پیدا می‌کند.

پزشکیان با تأکید بر اینکه عزم و اراده، پیش‌نیاز عبور از بحران‌ها و دستیابی به راه‌حل‌های مؤثر است، گفت: اگرچه در شرایط پیچیده و دشواری قرار داریم، اما با عزم و اراده می‌توانیم از این وضعیت عبور کنیم و مشکلات و بحران‌ها را پشت سر بگذاریم. هیچ مشکلی را نباید غیرقابل‌حل تلقی کنیم، بلکه باید با تلاش، برنامه‌ریزی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و تخصصی، برای مسائل راه‌حل پیدا کنیم. استفاده از دانش و فناوری‌های روز در صنعت خودروسازی و توسعه موتورهای پیشرفته و کم‌مصرف، یک ضرورت است و نخستین گام برای حل مشکلات، باور به امکان تغییر و حرکت در مسیر بهبود است.

رئیس‌جمهور با اعلام حمایت دولت از تلاش‌های صنعتگران و تولیدکنندگان برای توسعه صنعت خودروسازی و طراحی موتورهای کم‌مصرف اظهار داشت: پذیرفتنی نیست که تصور کنیم در این عرصه از دیگر کشورها عقب مانده‌ایم و برای جبران فاصله موجود اقدامی نکنیم. همه باید دست به دست یکدیگر بدهیم تا با بهره‌گیری از فناوری‌های روز، کیفیت و کارایی محصولات را افزایش دهیم و رضایت مشتریان را جلب کنیم. وظیفه ما خدمت‌رسانی به همه آحاد جامعه است.

پزشکیان با بیان اینکه تحول در صنعت خودرو در کوتاه‌مدت محقق نمی‌شود، تصریح کرد: آنچه اهمیت دارد، حرکت مستمر کشور در مسیر تولید خودروهای کم‌مصرف و ارتقای کیفیت محصولات است. برای تحقق این هدف، سیاست‌گذاران، دستگاه‌های اجرایی، خودروسازان و مجموعه‌های صنعتی باید هماهنگ و همسو عمل کنند و با برنامه‌ریزی منسجم، زمینه پیشرفت این صنعت را فراهم آورند.

رئیس‌جمهور با اشاره به مشکلات ناشی از تحریم‌ها و دو جنگ اخیر، همکاری و مشارکت همه ظرفیت‌های کشور را از الزامات عبور از شرایط پیچیده کنونی دانست و گفت: با بهره‌گیری از دانش و تجربه خبرگان، دانشگاهیان، مردم و تولیدکنندگان می‌توانیم بر مشکلات غلبه کنیم و به‌صورت مستمر در مسیر بهبود و پیشرفت قرار بگیریم. توسعه فناوری و ارتقای محصولات باید به‌طور مداوم دنبال شود تا صنعت خودروسازی بتواند متناسب با نیازهای روز و تحولات آینده حرکت کند.

پزشکیان با اشاره به مفاهیم قرآنی درباره ضرورت تغییر و نقش تلاش انسان‌ها در بهبود شرایط، اظهار داشت: نباید روزهای ما شبیه یکدیگر باشد؛ بلکه باید هر روز برای بهتر شدن، پیشرفت و شکوفایی بیشتر تلاش کنیم. به‌جای حسرت خوردن از فاصله موجود با دیگر کشورها در حوزه‌های مختلف، باید از این موضوع درس بگیریم که چرا نتوانسته‌ایم هر روز گامی مؤثر در مسیر پیشرفت

برداریم.

رئیس‌جمهور افزود: طبیعتاً با ارتقای مستمر کیفیت، جلب رضایت مشتریان و عرضه محصولات با قیمت مناسب و مقرون‌به‌صرفه، زمینه رقابت‌پذیری صنعت خودروسازی را فراهم کنیم. تحقق این اهداف می‌تواند علاوه بر پاسخ‌گویی بهتر به نیازهای داخلی، امکان حضور مؤثرتر محصولات ایرانی در بازارهای خارجی و جذب مشتریان بین‌المللی را نیز افزایش دهد. برای رسیدن به این نقطه، کافی است هر روز یک گام در جهت بهبود برداریم، کاستی‌ها را شناسایی کنیم و عملکرد خود را اصلاح کنیم.

پزشکیان با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از مدیران توانمند، مهندسان متخصص و نیروهای برخوردار از روحیه حل مسئله، خاطرنشان کرد: نباید در برابر مشکلات به این نتیجه برسیم که کاری از پیش نمی‌رود. باید با مدیران، مهندسان و متخصصانی همکاری کنیم که به توانایی حل مسائل باور دارند و برای تحقق اهداف، اراده و انگیزه کافی از خود نشان می‌دهند.

رئیس‌جمهور با تأکید بر آمادگی دولت برای حمایت از برنامه‌های توسعه‌ای صنعت خودروسازی گفت: هر جا برای پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای خود به کمک و همراهی نیاز داشته باشید، در کنار شما خواهیم بود تا زمینه رونق و شکوفایی این صنعت فراهم شود و مشکلات موجود برطرف شود. در مسیر تحول و بهبود نیز باید شرایط به‌گونه‌ای رقم بخورد که همه بخش‌ها و ذی‌نفعان از نتایج مثبت تغییرات بهره‌مند شوند.

در جریان این بازدید، وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور و همچنین مدیرعامل این گروه خودروسازی نیز به تشریح دیدگاه‌ها، ظرفیت‌ها، چالش‌ها و راهکارهای پیشنهادی برای توسعه دانش فنی صنعت خودروسازی، ارتقای توانمندی‌های مهندسی و طراحی و تولید موتورهای کم‌مصرف پرداختند.

حفاظت از محیط زیست باید از مرحله مقابله با تخریب به مدیریت پیشگیرانه تغییر کند

همچنین پزشکیان روز پنجشنبه (۷ آبان‌ماه) در همایش تجلیل از محیط‌بانان کشور، با تأکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای مدیریتی در حوزه محیط زیست، گفت: حفاظت از منابع طبیعی نیازمند توازن میان منابع و مصارف، پیشگیری از تخریب، تقویت نظارت‌های مستمر، اصلاح مقررات و مشارکت مردم است و دولت نیز در قبال صیانت از سرمایه‌های طبیعی کشور و جلوگیری از نابودی آن‌ها مسئولیت دارد.

رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت ارتقای ظرفیت‌های نظارتی کشور خاطرنشان کرد: امروز با استفاده از ابزارهای نوین، از جمله اینترنت، ماهواره و پهپاد، می‌توان محیط زیست و منابع طبیعی را به‌صورت مستمر و لحظه‌ای رصد کرد. اگر در این زمینه اهمال و کوتاهی صورت گیرد، دولت نیز در قبال آن مسئول است و نباید اجازه دهیم منابع طبیعی به‌راحتی از بین بروند.