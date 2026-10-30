جواد قارایی، مستندساز و ایران‌گرد، در سفر به زاهدان با تأکید بر پیوند تاریخی مردم بلوچ با ایران گفت نباید اقدامات تروریستی گروهی از افراد مسلح را به حساب این قوم ایرانی گذاشت. او هدف از سفر خود به سیستان و بلوچستان را اعلام همبستگی با مردم منطقه و انتقال پیام آنان به دیگر هم‌وطنان عنوان کرد.

قارایی که به همراه جمعی از هنرمندان، ورزشکاران و قاریان قرآن به زاهدان سفر کرده است، با اشاره به پیشینه تاریخی و تمدنی سیستان و بلوچستان گفت این منطقه حدود پنج‌هزار و ۵۰۰ سال قدمت تمدنی دارد و مردم بلوچ نیز از اقوام ایرانی‌تبار هستند که هویتشان با تاریخ ایران پیوند خورده است.

این مستندساز با اشاره به اقدامات تروریستی در جریان جنگ اخیر اظهار کرد عاملان این حوادث را نباید نماینده مردم بلوچ دانست. به گفته او، برخی افراد با پوشیدن لباس بلوچی و آشنایی با زبان این قوم، دست به اقدامات خشونت‌آمیز زده‌اند و نباید اجازه داد رفتار آنان به نام مردم بلوچستان ثبت شود.

قارایی با توصیف مردم بلوچ به‌عنوان مردمانی وطن‌دوست و مهمان‌نواز گفت در جریان این سفر با مردم منطقه گفت‌وگو کرده و پای صحبت‌های آنان نشسته است. او افزود مردم سیستان و بلوچستان از حوادث رخ‌داده ناراضی‌اند و عاملان این اقدامات را از خود نمی‌دانند. هدف این گروه از سفر نیز رساندن همین پیام به مردم دیگر نقاط کشور بوده است.

سه فیلم درباره غزه

در میان ۱۰ فیلم برتر دهه ۲۰۲۰

سه فیلم با موضوع فلسطین و غزه در فهرست ۱۰ فیلم برتر دهه ۲۰۲۰ از نگاه کاربران پلتفرم سینمایی «لترباکسد» قرار گرفته‌اند. این فهرست بر اساس میانگین امتیاز تماشاگران تنظیم شده و حضور سه اثر مرتبط با غزه در میان فیلم‌های برتر آن، توجه کاربران این پلتفرم به سینمای مرتبط با فلسطین را نشان می‌دهد.

مستند «سرزمین دیگری نیست» ساخته باسل عدرا و حمدان بلال، با امتیاز ۴.۶ از ۵ در رتبه دوم قرار دارد. این فیلم تخریب خانه‌ها و آوارگی فلسطینیان در منطقه مسافر یطا در کرانه باختری را ثبت کرده و در سال ۲۰۲۵ جایزه اسکار بهترین مستند بلند را دریافت کرد.

«نازا»، مستند ساخته یووال آبراهام و راشل زر، با امتیاز ۴.۵ در جایگاه سوم است. این اثر با استفاده از شهادت‌های ناشناس نیروهای اطلاعاتی و نظامی، عملیات نظامی اسرائیل در غزه را بررسی می‌کند و پس از نمایش در جشنواره ونیز ۲۰۲۶، جایزه ویژه هیئت داوران را به دست آورد.

«صدای هند رجب» ساخته کوثر بن هنیه نیز با امتیاز ۴.۴ در رتبه چهارم قرار گرفته است. این فیلم آخرین ساعات زندگی هند رجب، دختر پنج‌ساله فلسطینی، را بازسازی می‌کند که در ژانویه ۲۰۲۴ در خودرویی گرفتار شده بود و صدای واقعی تماس‌های اضطراری او را در روایت خود به کار گرفته است. این اثر در جشنواره ونیز ۲۰۲۵ جایزه شیر نقره‌ای هیئت داوران را دریافت کرد و نامزد اسکار شد.