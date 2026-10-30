«افق صادق، آموزه مهدویت از بشارت تا ظهور» منتشر شد

کتاب «افق صادق: آموزه مهدویت از بشارت تا ظهور» به قلم محمود ملکی‌راد توسط انتشارات کتاب جمکران روانه بازار نشر شد.

کتاب «افق صادق: آموزه مهدویت از بشارت تا ظهور» به قلم محمود ملکی‌راد توسط انتشارات کتاب جمکران روانه بازار نشر شد. این اثر علمی با رویکردی تحلیلی، به بررسی ابعاد گوناگون آموزه مهدویت پرداخته و تلاش دارد تا ماهیت، اصالت و مختصات این باور را در گستره معارف اسلامی بیان کند.

این پژوهش در قالب دو بخش اصلی و پنج فصل سازمان‌دهی شده است. بخش نخست به کلیات و مبانی مشترک منجی‌گرایی اختصاص دارد؛ در این بخش، اصالت و ریشه‌های اندیشه منجی‌گرایی در خاستگاه‌های غیرنقلی مانند ابعاد فطری، عقلی و اجتماعی و همچنین در گستره ادیان ابراهیمی و غیرابراهیمی بررسی می‌شود. همچنین بخش دوم به بررسی آموزه مهدویت در اندیشه شیعه امامیه می‌پردازد. هویت شخصی امام مهدی(عج)، ادله ولادت و حیات، فلسفه طول عمر و پیوند مهدویت با مفاهیمی چون امامت و خاتمیت بیان می‌شود. در ادامه، مباحث مربوط به عصر غیبت، نیابت، فرهنگ انتظار فعال و آسیب‌شناسی آن بررسی شده و در نهایت، افق آینده، عصر ظهور، شرایط و علائم آن، نقد تطبیق‌گرایی و توقیت، و همچنین ابعاد گوناگون حکومت جهانی مهدوی در حوزه‌های معنوی، عدالتی، عمرانی، امنیتی و سیاسی ترسیم می‌گردد.